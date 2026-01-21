劉冠廷看到背影就淚崩 庹宗華曝角色「角色沈重又心碎」

記者潘鈺楨報導／電影《雙囍》日前首波影評口碑釋出，觀眾紛紛表示在影廳內「又哭又笑」，直呼是今年最不能錯過的暖心佳作。今（21）日再加碼釋出幕後花絮「家庭篇」，深度揭開婚禮喜慶背後，關於離異家庭與新人間最私密的酸甜苦辣。

《雙囍》中飾演新郎「高庭生」的劉冠廷，則在片中演活了夾在離異父母間的難處。他感慨道：「身為新郎必須同時討好雙方父母，在這場婚禮中，其實做了很多的自我犧牲。」而提到與前輩庹宗華的合作，兩人在劇中也因這場婚宴有不少矛盾與衝突，劉冠廷透露戲裡戲外的父子情相當動人：「自己看這一切都好荒謬，但拍攝時我光是看到庹哥（庹宗華）的背影，就忍不住眼眶泛紅掉淚。」

庹宗華也表示此次劇中角色沈重又令他心碎：「那種不想說話、卻忍不住流下眼淚的沈默，其實最傷透人心。」

金馬影后楊貴媚在片中飾演新郎母親，她坦言從看到劇本的那一刻就深受觸動。她在片中對外維持著事業有成的女強人形象，對內卻對孩子充滿虧欠與不捨，那種掙扎於「強勢」與「溫情」間的情緒，也讓她演起來十分揪心。楊貴媚感性表示，現在很多孩子是在父母離異的環境下長大，並相信這故事能觸動很多人，笑說：「結婚應該是一樁喜事，但在看不到的背後可能會有一個悲傷在裡頭，所以這個劇本我很喜歡，我很想參與參與這個喜劇，這個『傷心』的喜劇。」

而在這場混亂婚禮中，由余香凝飾演的新娘「吳黛玲」成為最溫暖的力量。余香凝認為，雖然劇中吳黛玲清楚丈夫的難處，但更希望能守護兩人的承諾：「這是我們最重要的一天，我們應該要好好享受。我想透過對話來提醒他，什麼才是最重要的。」也笑著表示如果是她自己本人，一定會跟丈夫吵得更兇。

在劇中產生這一連串矛盾與衝突的劉冠廷也對角色進行了自我剖析：「庭生（角色名）因為一個比較隱藏自己真實想法或者是一些情緒，比較壓抑的人，才導致這麼多的誤會。」他感性呼籲，結婚好不容易把家人、親友們集合起來，就是希望所有人都能學會「Live in the moment」。

