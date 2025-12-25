劉冠廷結婚崩潰！網好有共鳴：婚禮是辦給爸媽的

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《雙囍》今天(25日)釋出正式預告與正式海報，《雙囍》正式海報視覺以婚宴會場內的合照營造出濃厚喜慶氛圍，由劉冠廷、余香凝飾演的新人甜蜜領軍，兩人頭靠著頭、笑容燦爛，與楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙眾人相依合影，融洽氣氛的大合照背後，藏著不少歡笑與淚水。

導演許承傑繼《孤味》後，再次深入家庭情感核心，推出動人新作《雙囍》，正式預告開頭男主角劉冠廷飾演的新郎「高庭生」，面對兩場婚禮同時舉辦焦慮到躲在廁所內複誦一整天的行程，直到被婚顧9m88與伴郎蔡凡熙從廁所內拖出，強迫他應對一整天的崩潰行程。劉冠廷不光要面臨離婚父母庹宗華、楊貴媚的親友夾殺，更有對於時程與安排相當迷信的岳父田啟文為這天的亂局增添壓力，一連串的多方威脅與挑戰，讓新娘余香凝忍不住質問：「今天我們結婚啊，不應該是最開心的嗎？」

承受巨大壓力的劉冠廷也終於在婚禮上疲憊地說出：「今天本來應該是我跟黛玲(余香凝 飾)最開心的日子，但是卻沒有一場婚禮是屬於我們的。」兩位新人在預告中袒露的真心話，讓許多觀眾表示共感，直呼：「婚禮當天爸媽和親戚根本才是真正的主角」、「看到預告婚禮的PTSD又上來了」、「太真實了！根本就是本人經歷」。《雙囍》將於明年2月17日大年初一上映，

