劉冠廷結婚焦慮到躲廁所 疲憊吐苦水網友喊PTSD：婚禮是辦給爸媽的

【緯來新聞網】電影《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，今（25日）釋出正式預告與正式海報。片中劉冠廷飾演的新郎「高庭生」，面對兩場婚禮同時舉辦，焦慮到躲在廁所內複誦一整天的行程，直到被婚顧9m88與伴郎蔡凡熙從廁所內拖出，強迫他應對一整天的崩潰行程。

劉冠廷在《雙囍》中道盡結婚新人苦水。（圖／水花電影提供）

片中劉冠廷不光要面臨離婚父母庹宗華、楊貴媚的親友夾殺，更有對於時程與安排相當迷信的岳父田啟文為這天的亂局增添壓力，一連串的多方威脅與挑戰，讓新娘余香凝忍不住質問：「今天我們結婚啊，不應該是最開心的嗎？」承受巨大壓力的劉冠廷也終於在婚禮上疲憊地說出：「今天本來應該是我跟黛玲（余香凝 飾）最開心的日子，但是卻沒有一場婚禮是屬於我們的。」兩位新人在預告中袒露的真心話，讓許多觀眾表示共感，直呼：「婚禮當天爸媽和親戚根本才是真正的主角」、「看到預告婚禮的PTSD又上來了」、「太真實了！根本就是本人經歷。」

《雙囍》中混亂的婚禮讓新娘余香凝也忍不住不滿。（圖／水花電影提供）

楊貴媚在片中飾演控制欲極強的媽媽，在預告中也隱隱透露出她強勢與溫情的反差，楊貴媚分享：「雖然白雁心看似強勢又逼人，但其實她再婚後拋下稚子去追求自己的理想人生，心中還是有許多遺憾，所以才會透過舉辦兒子婚禮來圓滿自己的遺憾。」而當年是以歌手出道的楊貴媚，在預告中也可見她拿起麥克風一展歌喉獻聲演唱，楊貴媚也坦言，這次演出中最難的就是這場歌唱戲，不只要唱好，還需要在角色的狀態內，當時拍攝時更遇上嚴重感冒，讓她感到十分挑戰，「雖然導演選的歌有許多高音，但最大的對手還是『咳嗽』，我從接戲以後就不斷地咳嗽、感冒，在開拍前幾天我都還在想要怎麼辦才好，我喉嚨這樣該怎麼唱？還好劇組的大家很貼心，準備了各種保養喉嚨跟止咳的感冒藥給我，拍攝當天喉嚨有給力，有撐過去那場戲。

楊貴媚在《雙囍》重感冒抱病開金口獻唱。（圖／水花電影提供）

《雙囍》預告中也一舉釋出眾多實力派堅強卡司，包含李國毅、劉品言、林在培、陳以文、楊麗音、于子育、檢場、洪都拉斯、李之勤、謝麗金，與從日本跨海來台特別演出的吉岡里帆等人，電影將於2026年2月17日大年初一正式上映。

《雙囍》集結眾多實力派演員同台演出。（圖／水花電影提供）

