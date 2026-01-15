劉冠廷罕見黑化！《功夫》金色長髮超霸氣化身終極反派
由九把刀執導、改編自其同名小說的《功夫》公布正式預告，除了可以看到戴立忍率領柯震東、王淨、朱軒洋迎戰隱藏在城市中的黑暗勢力外，劉冠廷更顛覆形象化身終極反派，獲韓國動作導演認證「練武奇才」，片中也全面黑化的嚴藝文則直呼：「耍壞太過癮！」
過去多以細膩文戲見長的劉冠廷，這次在《功夫》徹底翻轉形象，挑戰演出反派「藍金」，開拍前接受高強度的專業特訓，正式拍攝時展現前所未見的俐落身手，在多場決鬥戲中打到近乎忘我，他分享：「這角色有種近乎偏執的純粹，有幾場對打戲我打到沒聽到導演喊卡，完全陷在角色裡，下戲後才發現全身痠痛、需要去按摩了。」
劉冠廷的投入也獲得韓國動作導演張材旭高度肯定，盛讚他是「練武奇才」，不僅能在短時間內消化複雜招式，為追求畫面的流暢美感，還常主動要求調整。劉冠廷冷酷而優雅的武打風格，與戴立忍沉穩霸氣的招式形成強烈對比。劉冠廷也笑談拍攝趣事，除了追求武打動作到位外，因「藍金」造型設定是一頭金色長髮，他的脖子時常需要使力甩髮，預告中有一幕接住鐵鍊的戲，他因轉頭動作過猛，「一不小心把自己弄到落枕！」
除了主要角色廝殺激烈，《功夫》的反派陣營還有嚴藝文、高英軒等實力派演員。嚴藝文一改過往親和形象，在片中飾演地方勢力龐大的萬年議長，表面掛著詭譎微笑與招牌式握手，實則暗地操盤不法勾當，反差感十足，全面黑化的嚴藝文直呼：「演壞人真的太過癮！」她透露《功夫》劇本層次豐富，情節走向充滿轉折，「故事發展絕對超乎大家想像！」
正式預告中從柯震東的飛簷走壁開場，到師徒聯手迎敵的熱血對決，導演九把刀表示，本片保有原著小說中熱血師徒情誼的同時，透過視效團隊將書中的奇幻招式完整視覺化，打造屬於台灣的「現代江湖」，除了將於2月13日在台上映，新加坡、馬來西亞也跨海同步上映。
