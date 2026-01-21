劉冠廷育兒還沒游刃有餘 二胎再等等

劉冠廷21日以代言人身分出席家扶基金會寄養家庭記者會，今年他參演的賀歲片《雙囍》、《功夫》將上映，他表示初四才會開工跑宣傳，過年會帶妻子孫可芳（小豆）和兒子「小太陽」回屏東老家吃年夜飯。

他不忘分享，每年初一都會到廟裡拜拜，結束後還有「合照儀式」，主委會負責通知村民來排隊與他拍照，連小豆也一起化身「人形立牌」，甚至有鄉親為搶頭香，除夕夜就到他家門口「巡邏」。

談育兒，他坦言心態較從容，但還未能「游刃有餘」；即將滿2歲的小太陽語言能力驚人，已能組織成句子，曾半夜在睡夢中說「謝謝，爸爸」，或在公園撿樹枝送他，讓他心裡瞬間流入一道暖流。

對於生二胎，他說夫妻倆討論過，但考量工作與育兒辛苦尚未決定。此次擔任寄養家庭代言人，他透露曾想過加入寄養行列，也跟妻子提過「可以給小太陽一個伴，這未嘗不是很好的方法」。

此外，電影《雙囍》21日釋出幕後花絮「家庭篇」，飾演新郎「高庭生」的劉冠廷，在片中演活了夾在離異父母間的難處，他感慨：「身為新郎必須同時討好雙方父母，在這場婚禮中，其實做了很多的自我犧牲。」提到與前輩庹宗華的合作，兩人在片中也因這場婚宴有不少矛盾與衝突，劉冠廷透露，戲裡的父子情相當動人：「自己看這一切都好荒謬，但拍攝時我光是看到庹哥（庹宗華）的背影，就忍不住眼眶泛紅掉淚。」