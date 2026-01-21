劉冠廷被兩歲兒一句話暖哭 過年當「吉祥物」全村排隊合照
劉冠廷今（21）日出席公益活動，育有兩歲兒子「小太陽」的他，聊起孩子滿臉幸福，並誇讚兒子語言發展很快，有次半夜換尿布時，還在睡夢中的兒子突然說「謝謝爸爸」，一股暖流瞬間湧上心頭。另外有一次兒子從公園玩回來，帶了一根樹枝送給他，劉冠廷也將其放在公仔櫃中收藏，笑說這是兒子送他的第一份禮物。
近期忙碌於電影《大濛》、《雙囍》、《功夫》宣傳，劉冠廷工作滿檔，回到家就會把握時間陪伴孩子，講繪本故事給兒子聽。聊起育兒，劉冠廷笑說：「不敢說得心應手，從從容容，但不到游刃有餘。」他自豪兒子現在已經會數數，還會聽兒歌前奏猜歌，不時流露調皮性格，有次老婆孫可芳（小豆）忙了一整天才回家，小太陽會作勢賭氣叫媽媽「豆豆姨」。
過年劉冠廷會帶著妻兒回老家屏東縣高樹鄉菜寮村，他笑說每年大年初一會到村裡的廟拜拜，主委就會廣為告知村民「大家可以來拍照囉」，劉冠廷便會站在廟口和排隊的村民們合影，這幾年老婆孫可芳也不得不習慣，一同加入合照吉祥物行列。
此次劉冠廷擔任寄養家庭代言人，他透露其實有與孫可芳討論是否要生第二胎，為小太陽添個伴，但他也不捨老婆辛勞，若要再經歷一次懷孕、生產、照顧孩子，真的要深思熟慮。此次接觸到寄養家庭，他認為這未嘗不是個好方法，為家庭帶來新的刺激和改變，但礙於夫妻倆演員工作忙碌、時間不固定，有時還得請南部的家人北上幫忙顧小孩，所以還在考慮中。
