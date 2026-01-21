劉冠廷談育兒生活！曝兒子暖心一句話 過年返鄉成「吉祥物」村民搶合照

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

劉冠廷首度代言家扶寄養家庭招募，今（21）日出席記者會。談到育兒生活，他坦言，雖然不敢說得心應手，但已經不會慌張，相對從容一些了，而他也透露，自己時常會陪伴兒子「小太陽」念繪本，現在也會開始教他數數。

劉冠廷首度代言家扶寄養家庭招募，今（21）日出席記者會。（圖／家扶基金會提供）

劉冠廷分享，有時兒子都會給自己一些驚喜，像是有次晚上幫他換尿布、擦藥時，兒子在睡夢中竟然脫口：「謝謝爸爸！」讓他感到相當溫暖。還有一次兒子在公園撿了個樹枝認真地說：「這要給爸爸。」而他也把兒子送的樹枝放進自己的公仔櫃中保存。接著，他也透露，兒子不只學習能力非常強，還很喜歡唱歌，甚至與他玩猜兒歌的遊戲，都可以在歌詞出來前猜出來。

廣告 廣告

如今兒子已經2歲，被問到是否會想要再生第二胎，劉冠廷坦言，有和太太孫可芳討論過是不是要給兒子「小太陽」一個伴，但考量到老婆懷孕過程的辛苦以及孩子的照顧，覺得沒有一定要有二胎。至於有沒有考慮擔任寄養家庭，他表示，有和老婆稍微提過，只是兩人工作不固定，有時還會需要南部家人上來支援照顧兒子，所以他也認為不合適，但他也藉此呼籲，如果大家有意願還是可以打電話詢問，成為寄養家庭並非就要將責任都扛在自己的肩上，「其實家扶基金會提供非常多的協助，包括訓練你如何照顧小孩，他們會給你很多資源，所以大家不要害怕。」

農曆春節將至，劉冠廷也分享，今年雖然有主演的賀歲片上檔需要跑宣傳，但仍會回到屏東老家過年，而他也提到，先前初一到廟裡拜拜時都會變成「吉祥物」，站在廟口與鄉親們一一合照，廟裡的主委還會廣播通知：「劉冠廷來拜拜了！」相當有趣。





更多FTNN新聞網報導

林依晨心疼3歲女兒太堅強！外出工作視訊不哭讓她不捨 曝用倒數月曆安撫孩子

演活離異家庭新郎的犧牲！劉冠廷看庹宗華背影淚崩 楊貴媚談「單親小孩課題」

女星去年工作量突減少！喪父一年多吐心聲 「心裡總是空蕩蕩的」

