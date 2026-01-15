劉冠廷變身金髮大魔王！「練武奇才」打到忘我 轉頭太猛驚傳落枕

柯震東搭檔九把刀新片《功夫》農曆春節前上映，打造屬於台灣的「現代江湖」。（麻吉砥加提供）

台灣首部奇幻動作鉅片《功夫》今（15日）正式發布預告。這部改編自九把刀經典同名小說的作品，展現了台灣影史罕見的大規模特效武打。預告中，柯震東以帥氣輕功在夜色中穿梭，展現行俠仗義的熱血姿態；而戴立忍則化身沉穩霸氣的師父，率領徒弟柯震東與王淨，聯手對抗由劉冠廷領軍的黑暗勢力，瞬間點燃影迷期待值！

戴立忍化身武術深不可測的高人，率領柯震東、王淨等人與劉冠廷展開對決。（麻吉砥加提供）

過去多以細膩文戲見長的「三金男神」劉冠廷，此次在片中徹底翻轉形象，挑戰演出終極反派「藍金」。他以一頭金色長髮的冷酷造型登場，為戲接受長期的專業特訓，被韓國動作導演張材旭盛讚為「練武奇才」。劉冠廷分享，這角色有種近乎偏執的純粹，拍攝時他常陷入角色中「打到忘我」，連導演喊卡都沒聽到，直到下戲才驚覺全身痠痛。他更自爆趣事，因「藍金」造型設定，預告中一幕帥氣接住鐵鍊的動作，他為了甩動長髮轉頭過猛，竟不小心把自己弄到「落枕」，讓硬派的武打對決意外多了一絲反差萌。

今年賀歲檔台片被劉冠廷包辦，不同於《雙囍》的溫和，他在《功夫》裡堪稱大魔王等級的存在。（麻吉砥加提供）

除了熱血的師徒情誼，反派陣營的女性勢力同樣吸睛。金鐘影后嚴藝文一改過往親民溫暖的形象，在片中飾演權力龐大的「萬年議長」。她表面掛著職業微笑與人握手，實則暗地操盤勾結，反差極大的演出讓她直呼「演壞人真的太過癮」。嚴藝文更透露，《功夫》的劇情層次極為豐富，情節轉折絕對會讓觀眾大吃一驚。

《影后》導演嚴藝文在片中飾演萬年議長，權力龐大，自認演壞人演得很過癮。（麻吉砥加提供）

​導演九把刀表示，《功夫》不僅完整視覺化了原著中的奇幻招式，更試圖打造屬於台灣的「現代江湖」。為了提供觀眾極致的感官體驗，本作將同步推出 IMAX、4DX、Dolby Cinema 等多達六種影廳規格，堪稱今年賀歲檔不容錯過的視聽饗宴。該片將於2月13日上映。

