劉冠廷過年引暴動！全村排隊搶拍「賀歲吉祥物」 2歲兒「睡夢中說3個字」暖哭他

劉冠廷出席出席家扶基金會寄養家庭記者會擔任代言人，坦言有考慮想成為寄養家庭。李鍾泉攝

劉冠廷2026年農曆年將有兩部電影《雙囍》《功夫》同時登上賀歲檔，他21日以代言人身分出席家扶基金會寄養家庭記者會，透露農曆年會先回高雄大樹鄉菜寮村老家吃年夜飯，更笑稱自己成為村子裡的「賀歲吉祥物」，大年初一在村子廟口合照，居然已成村子裡過年的傳統儀式。

今年農曆年，劉冠廷會帶著老婆孫可芳與兒子小太陽回屏東高樹鄉菜寮老家吃團圓年夜飯。劉冠廷表示家裡傳統是大年初一會去廟裡拜拜，近年只要他一現身，廟裡主委就會熱情通知村民：「劉冠廷來拜拜了！」隨後全村老小會相揪到廟口排隊等著跟劉冠廷合照。

全村動員搶拍「吉祥物」 劉冠廷笑稱：村民除夕就來巡家門

劉冠廷自嘲現在是村裡的吉祥物，甚至有村民為了「搶頭香」，除夕夜就先到他家巡視確認人有沒有在，他笑說：「剛開始小荳（孫可芳）很不習慣，這兩年也會跟我一起加入合照行列。」

這次為寄養家庭擔任代言人，劉冠廷表示，他跟老婆孫可芳有想過是不是要為兒子小太陽添一個伴，但考慮到懷孕是老婆孫可芳比較辛苦，而她也有演員事業，因為懷孕生產過程相當辛苦，兩人都覺得要毅然決然再來一次，需要勇氣好好思考。

劉冠廷坦言有想過加入寄養家庭行列，也跟孫可芳提過，不過目前礙於兩人的工作時間不算固定，有時還需要從南部家人找外援幫手，因此還在思考當中。他也特別善盡代言人責任，提醒若要成為寄養家庭不要害怕，家扶基金會都會提供訓練、支援跟資源。

劉冠廷推廣寄養家庭，表示家扶基金會可提供資源與支援，成為寄養家庭的條件也不難。李鍾泉攝

2歲小太陽展現語言天賦 睡夢中低聲說：謝謝爸爸

聊起育兒經，劉冠廷流露出滿滿父愛。他透露快2歲的兒子「小太陽」已多才多藝，不僅會播兒歌要爸爸猜歌，每天都還發展出新詞彙讓他很驚訝。他回憶有次半夜幫孩子換尿布、擦藥，「他竟然在睡夢中說『謝謝爸爸』，我超意外，心裡湧出一股暖流。」

小太陽甚至已經學會了數樹葉、組織句子，劉冠廷也分享兒子的「直男浪漫」，曾堅定地將路邊撿來的樹枝送給他，讓他感動到把樹枝珍藏在公仔櫃中，「這是他送給我的第一份禮物！」而小太陽也鬼靈精怪，有時候媽媽孫可芳可能工作比較忙，待在家裡時間比較少，回到家問小太陽：「我是誰？」小太陽竟回：「孫可芳姨！」

劉冠廷提起2歲兒子小太陽臉上笑容滿滿。李鍾泉攝

今年過年有兩部電影同時上映，劉冠廷坦言有請一天假，希望初三先陪著老婆孫可芳跟兒子一起去娘家旅遊，自己再想辦法去映後地點集合。他笑說：「我那天遇到柯震東，有跟他說《功夫》交給你，我可能會以《雙囍》為主，要是真的跑不來再找張軒睿幫忙！」

原來是他出席《尋秦記》活動時，竟被拿著手機想合拍的粉絲認成張軒睿，劉冠廷笑說：「張軒睿也說常被問『你是不是劉冠廷？』分身乏術就找他來代班。」



