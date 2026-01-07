劉冠廷過年自己打自己笑稱如颱風共伴 余香凝「在台結婚」被楊貴媚照顧

庹宗華(右起)、楊貴媚、劉冠廷、余香凝、9m88、蔡凡熙。(記者陳奕全攝)

〔記者許世穎／台北報導〕賀歲電影《雙囍》今(7)日舉辦媒體試片，監製苗華川、導演許承傑率領金獎卡司劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華，以及9m88、蔡凡熙一同亮相，為今年農曆新年電影檔期熱鬧揭開序幕，片中圍繞婚禮、家庭與世代情感，笑中帶淚。

劉冠廷今年過年檔期自己打自己。(記者陳奕全攝)

劉冠廷今年過年檔期自己打自己，他笑說兩部作品可以像颱風一樣產生「共伴效應」，彼此牽引、互相加乘，也希望觀眾能「跟電影一樣，各自帶爸媽一起看」。現實生活中尚未補辦婚禮的他坦言，其實一直很想舉辦儀式，「儀式有它存在的必要，只是想要簡單一點。」他形容無論參加婚禮、畢業典禮，都有一種神奇的魔力，至於當天是否會落淚？他笑說不想預設，但會專心看著太太。

他拍攝《雙囍》前孩子出生，加上忙於主持金馬獎排練，劉冠廷把那股準備典禮的緊張感，完全投射到角色之中，「我們像是過了三十幾天的一天，真的很緊繃，但也非常開心、好玩。」片中甚至有真實旅客入境的畫面，他也特別感謝這些素人「成為電影的一部分」。

楊貴媚當時正值重感冒，仍敬業完成拍攝。(記者陳奕全攝)

片中一場母子合唱戲令人印象深刻，楊貴媚當時正值重感冒，仍敬業完成拍攝。劉冠廷笑說歌曲旋律與歌詞重複性高，需要反覆練習，「唱著唱著反而唱開心了。」楊貴媚更親自打電話向原唱許景淳請教，對方鼓勵她「一定會唱得很好，有問題隨時打給我」，讓她備感窩心。

余香凝很高興第一次在台灣拍電影，就可以在台灣結婚。(記者陳奕全攝)

余香凝則感性分享，「很高興第一次在台灣拍電影，就可以在台灣結婚」，更說拍片期間受到楊貴媚許多照顧，冬天穿婚紗拍戲相當寒冷，楊貴媚不但提醒她帶外套，大衣被勾破也毫不在意，還把毯子送給她取暖。她也提到自己結婚時同樣辛苦、不能喝酒，看著老公喝醉，但老公對她目不轉睛。

庹宗華肯定劇本對白寫得細膩、貼近現階段社會狀態。(記者陳奕全攝)

庹宗華笑喊：「下次不要再找我演這麼嚴肅的角色了，我不是這樣的人！」不過他也肯定劇本對白寫得細膩、貼近現階段社會狀態。蔡凡熙則表示，拍完電影後重新找回「想結婚的那種感覺」，隨著時間流逝，再次燃起對人生下一階段的熱情。

9m88為電影創作主題曲並飾演婚顧。(記者陳奕全攝)

為電影創作主題曲並飾演婚顧的9m88也分享心得，笑說「婚顧其實是另一個出路的行業」，更重要的是熱情能否持續。她坦言這次親自包辦詞曲意義非凡，為了創作主題曲還特地把電影重看一次，從中找到情感動力，為《雙囍》注入另一層溫柔能量。

