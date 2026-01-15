劉冠廷黑化被封「練武奇才」 頂金髮猛轉頭：弄到落枕

劉冠廷在《功夫》中飾演終極大反派「藍金」。麻吉砥加提供



九把刀執導奇幻動作片《功夫》今（1╱15）釋出正式預告，柯震東在夜色中飛簷走壁，完美還原同名小說中的熱血場景，而除戴立忍率領柯震東、王淨、朱軒洋迎戰隱藏在城市中的黑暗勢力外，劉冠廷更化身終極反派「藍金」，還獲韓國動作導演張材旭認證「練武奇才」，片中也全面黑化的嚴藝文則直呼：「耍壞太過癮！」

《功夫》由金獎製作團隊耗時2年、斥資近3億打造，劉冠廷徹底翻轉形象，開拍前接受高強度的專業特訓，在多場決鬥戲中打到近乎忘我，「這角色有種近乎偏執的純粹，有幾場對打戲我打到沒聽到導演喊卡，完全陷在角色裡，下戲後才發現全身痠痛、需要去按摩了」。

柯震東《功夫》中展現特訓成果，在夜色中飛簷走壁，完美還原原著熱血場景。麻吉砥加提供

劉冠廷冷酷而優雅的武打風格，與戴立忍沉穩霸氣的招式形成強烈對比，戲裡戲外師兄弟的巔峰對決無疑是全片亮點之一，他笑說除追求武打動作到位外，因「藍金」造型設定是金色長髮，他的脖子時常需要使力甩髮，預告中有一幕接住鐵鍊的戲，他因轉頭動作過猛，「一不小心把自己弄到落枕」。

此外，嚴藝文也一改過往親和形象飾演地方勢力龐大的萬年議長，表面掛著詭譎微笑與招牌式握手，實則暗地操盤不法勾當，反差感十足，她透露劇本層次豐富，情節走向充滿轉折，「故事發展絕對超乎大家想像」。《功夫》2月13日上映。

