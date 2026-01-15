劉冠廷「功夫」打戲精湛 韓國動作導演讚練武奇才

（中央社記者王心妤台北15日電）九把刀改編自身同名小說的電影「功夫」將上映，片中飾反派的劉冠廷說，好幾場對打戲完全陷入角色情緒，下戲才發現感覺到全身痠痛，他的表現也獲韓國動作導演稱讚是練武奇才。

根據電影公司提供資料，劉冠廷開拍前接受高強度動作訓練，「這角色有種近乎偏執的純粹，有幾場對打戲我打到沒聽到導演喊卡，完全陷在角色裡，下戲後才發現全身痠痛、需要去按摩了。」韓國動作導演張材旭表示，劉冠廷不只在短時間消化複雜動作，甚至常主動要求調整，根本是練武奇才。

劉冠廷笑說，飾演的角色「藍金」有一頭金色長髮，有次因為轉頭動作過猛，「一不小心把自己弄到落枕。」

反派陣容包括能導能演的嚴藝文跟高英軒，嚴藝文表示，演壞人很過癮，加上劇本層次豐富，故事一定會超越觀眾想像。「功夫」將於2月13日全台上映。（編輯：李淑華）1150115