劉冠廷 戒手機當活人

「王子與公主從此過著幸福快樂的生活。」這句話幾乎是所有童話故事的標準結尾，但電影《雙囍》卻反其道而行，提醒我們--真正的考驗，或許正是站在幸福快樂門口的那一刻。當婚禮不再只是浪漫儀式，而成為直面家庭、關係與自我的修羅場，幸福，還能如此理所當然嗎？

《雙囍》描繪重組家庭長大的高庭生（劉冠廷飾），即將迎娶吳黛玲（余香凝飾）。因父母離婚後多年不相往來，庭生自小習慣在夾縫中求生、兩邊討好。為了顧全大局，這對準新人精心策劃在婚禮當天舉辦兩場婚宴，滿足父母各自的期待，卻沒想到，這個看似周全的安排，意外成了失控噩夢的起點。

繼《孤味》後談重組家庭

這是導演兼編劇許承傑繼《孤味》之後的第2部劇情長片，他坦言，故事有3到4成源於自身生命經驗。成長於重組家庭的他，希望透過電影重新討論重組家庭的情感關係，也回望過去的自己。「應該帶著各奔東西的爸媽對自己的祝福繼續往前走，而不是困在他們無法解決的情緒裡。」他說，真正重要的，是擁抱當下，活出屬於自己的人生。

讓一段關係長久是個難題。許承傑認為，雙方必須對未來有一致的願景，才能走得遠，就像《雙囍》中的男女主角所約定的——無論發生什麼事，都要一起面對。劉冠廷則用一貫幽默給出實際建議：「第一件事就是放下手機，因為這代表你在關注身邊的人，讓自己是個『活人』。」他笑說：「有人問我，婚姻是不是愛情的墳墓？當你變成死人，婚姻當然就成了墳墓。」有效的溝通不可或缺，而對即將步入婚姻的人，他留下溫柔的提醒：「永遠要相信你小時候對結婚的想像——那種和心愛的人在一起的感覺。」

自在相處 安心做自己

那麼，什麼才是快樂？許承傑的答案溫柔而篤定：「快樂就是和能夠自在相處的人在一起，不必小心翼翼，而是自然地照顧彼此的情緒，安心做自己。」至於終極幸福，他笑說，若有一天被告知生命有限，願望清單已所剩無幾，那大概就是一種幸福。當他成為父親後，幸福的距離變得更近了，「出差回家，一開門看到孩子看著你那種純粹的開心，是非常真實的。」他說，那些微小卻真切的瞬間，最動人，也最難長久維持。

長智慧 應該會更快樂

劉冠廷則認為，幸福有幾個重要前提。「首先要有一顆感恩的心，因為感恩代表你真的看見、感受到。」一旦生活進入「自動導航」，一切成為例行公事，很容易忽略身邊的人事物。他引用一句話總結心境：「若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」能心無罣礙地活在當下，自然更靠近幸福。同時，他也提醒自己要正視內在的嫉妒與慾望——「那只是一個念頭，不代表我。把它放回該去的地方。」這樣的覺察與放手，是他仍在練習的人生課題。

談到「終極幸福」，劉冠廷想了想說：「我覺得是長智慧吧。如果我更有智慧，應該會更快樂一點。」並隨時提醒自己安於當下，不輕易被腦中浮現的念頭牽著走。