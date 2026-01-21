劉冠廷《雙囍》壓抑新郎「犧牲自我討好父母」 對戲庹宗華「看背影就掉淚」

《雙囍》中飾演新郎「高庭生」的劉冠廷，在片中演活了夾在離異父母間的難處。水花電影提供

將於2月17日大年初一上映的賀歲電影《雙囍》，由《孤味》億萬導演許承傑執導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華等台港金獎卡司。今（21）日釋出幕後花絮「家庭篇」，深度揭開婚禮喜慶背後，關於離異家庭最私密的酸甜苦辣。劉冠廷在片中演活了夾在離異父母間的難處，他感嘆：「身為新郎必須同時討好雙方，這場婚禮其實做了很多的自我犧牲。」

劉冠廷在《雙囍》中飾演新郎「高庭生」，戲裡為了婚宴必須在父母間周旋，他自我剖析角色性格壓抑，才導致一連串誤會。

劉冠廷對戲庹宗華崩潰 光看背影就忍不住掉淚

提到與前輩庹宗華的合作，劉冠廷透露戲裡戲外父子情相當動人：「自己看這一切都好荒謬，但拍攝時我光是看到庹哥（庹宗華）的背影，就忍不住眼眶泛紅掉淚。」庹宗華也表示這次角色沉重得令他心碎，那種不想說話卻忍不住流淚的沉默，「其實最傷透人心。」

廣告 廣告

《雙囍》庹宗華一個背影就讓劉冠廷淚崩。水花電影提供

金馬影后楊貴媚揪心演女強人 是「傷心的喜劇」

金馬影后楊貴媚在片中飾演新郎母親，外表是事業有成的女強人，內心卻對孩子充滿虧欠。她感性表示，現代許多孩子在父母離異環境長大，相信故事能觸動人心，楊貴媚笑說：「結婚應該是一樁喜事，但在看不到的背後可能有個悲傷在裡頭，所以我很想參與這個『傷心』的喜劇。」

楊貴媚在《雙囍》中飾演新郎母親，對外維持著事業有成的女強人形象，對內卻對孩子充滿虧欠與不捨。水花電影提供

在這場混亂婚禮中，由余香凝飾演的新娘「吳黛玲」成為守護承諾的關鍵。余香凝認為，劇中角色清楚丈夫的難處，希望能透過對話提醒對方「什麼才是最重要的」。不過她也俏皮地表示，如果是她本人的性格，「一定會跟丈夫吵得更兇。」

在劇中產生這一連串矛盾與衝突的劉冠廷也對角色進行了自我剖析：「庭生（角色名）因為一個比較隱藏自己真實想法或者是一些情緒，比較壓抑的人，才導致這麼多的誤會。」他感性呼籲，結婚好不容易把家人、親友們集合起來，就是希望所有人都能學會「Live in the moment。」



回到原文

更多鏡報報導

為經典賽集氣！陳傑憲領軍看《冠軍之路》二刷壓力大 林郁婷、楊勇緯重溫奪金熱血

下跪求婚全是假？瓊瑤劇男星遭前妻曬「結婚證」打臉 驚爆隱婚25年還「香水轉送小三」

JJ林俊傑遭控PUA高手！前女友曬慶生貼臉照怒揭4年地下情 「受夠了劈腿仔官宣」

為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒