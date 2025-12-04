劉冠廷「雙囍」一天辦2場婚禮 笑稱從沒那麼忙過

（中央社記者洪素津台北4日電）演員劉冠廷、余香凝主演電影「雙囍」，此片將於明年2月17日大年初一上映。片中2人被迫要在同一天辦2場婚禮，劉冠廷感嘆婚禮禮俗繁複，稱沒演過這麼忙的角色，很有挑戰性。

2026年農曆新年強檔「雙囍」由「孤味」億萬票房導演許承傑編導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星主演。今天該片透過新聞稿釋出前導預告片，片中劉冠廷所飾演的新郎一語道破他大喜之日的最大挑戰：「不能讓我爸媽發現另一場婚禮的存在。」一天被迫要辦2場婚禮的他，聯合新娘余香凝、婚顧9m88、伴郎蔡凡熙試圖共同克服重重危機。

預告中搞得焦頭爛額的劉冠廷，談及此次片中的角色，笑稱從來沒演過一個角色可以忙成這樣，「因為這就是發生在一天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事情，這一天內角色實在是太多事情要做了，是一個很有別於以往演過角色的挑戰。」

飾演婚顧的9m88則笑說：「本來想像辦婚禮都是很古板的樣子，但電影裡面不同，我們有很多突發狀況，我覺得十分有趣！在突發狀況當中的我們演員間可以有很多即興跟互動的空間去玩，有非常多的火花。」（編輯：黃世雅）1141204