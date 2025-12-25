劉冠廷《雙囍》崩潰喊「婚禮不屬於自己」 陳淑芳挺導演客串「一句台詞我都演」
電影《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，再次深入家庭情感核心，推出動人新作《雙囍》，男主角劉冠廷飾演的新郎「高庭生」，為了離婚父母不能碰頭又都想作主，他必須同時舉辦兩場婚禮應付父母，焦慮到躲在廁所內複誦一整天的行程，直到被婚顧9m88與伴郎蔡凡熙從廁所內拖出，被迫面對一整天的崩潰行程。承受巨大壓力的他終於在婚禮上飆出：「今天本來應該是我跟黛玲（余香凝飾）最開心的日子，但是卻沒有一場婚禮是屬於我們的。」這也成為本片最揪心的金句。
片中劉冠廷不光要面臨離婚父母庹宗華、楊貴媚的親友夾殺，更有對於時程與安排相當迷信的岳父田啟文為這天的亂局增添壓力，一連串的多方威脅與挑戰，讓新娘余香凝忍不住質問：「今天我們結婚啊！不應該是最開心的嗎？」兩位新人在預告中袒露的真心話絕對會讓已婚者共感，畢竟很多婚禮當天爸媽和親戚反客為主成了當天真正的主角，看到預告婚禮會使人PTSD直接上來，真實到像是許多人的親身經歷。
在《雙囍》中飾演事業有成，但控制欲極強的男方母親「白雁心」的楊貴媚，在預告中也隱隱透露出她強勢與溫情的反差，楊貴媚分享：「雖然白雁心看似強勢又逼人，但其實她再婚後拋下稚子去追求自己的理想人生，心中還是有許多遺憾，所以才會透過舉辦兒子婚禮來圓滿自己的遺憾。」
而當年是以歌手出道的楊貴媚，在預告中也可見她拿起麥克風一展歌喉獻聲演唱，楊貴媚也坦言，這次演出中最難的就是這場歌唱戲，不只要唱好，還需要在角色的狀態內，當時拍攝時更遇上嚴重感冒，讓她感到十分挑戰，「雖然導演選的歌有許多高音，但最大的對手還是『咳嗽』，我從接戲以後就不斷地咳嗽、感冒，在開拍前幾天我都還在想要怎麼辦才好，我喉嚨這樣該怎麼唱？還好劇組的大家很貼心，準備了各種保養喉嚨跟止咳的感冒藥給我，拍攝當天喉嚨有給力，有撐過去那場戲。」
以《少林足球》中的「三師兄」被台灣觀眾熟悉的資深香港電影人田啟文，此次在電影《雙囍》中飾演新娘爸爸「老吳」，雖然預告中因為對於習俗儀式的迷信鬧出不少荒唐情節，但一句「我的寶貝女兒是真心愛你」展現出濃厚的父愛與實力派的演技。第一次以演員身份來台灣拍攝電影的田啟文，也坦言在開拍前也有不少顧慮：「剛開始接觸時也擔心自己的中文不夠好，但許承傑導演給了我非常大的信心，說反正這個角色是香港人，我就當一個香港人來演繹，就不存在我的中文不好、溝通上的困難等等。」
田啟文在劇中角色「迷信」設定也是與導演討論後增加的，希望為角色增添一些活力與幽默，田啟文表示，雖然電影中是演出一個很迷信的爸爸，但在現實生活中並沒有特別迷信，「我會尊重拍電影的影視風俗文化、比如說：開機拜神、每天不管去到哪開工，都會燒香，這樣全劇組才會心安理得、精精神神的開工， 讓整個拍攝都是順順利利。」
至於曾與許承傑導演合作《孤味》一舉拿下金馬獎最佳女主角的陳淑芳，在此次《雙囍》中也義氣相挺擔任特別客串飾演劉冠廷劇中的奶奶，場場關鍵，對於此次參演，陳淑芳表示：「我當時金馬獎感言就說過：『我是一個演員，不是明星，不管酬勞多少，我只要是一句話、一場戲，我都會演。』所以當導演跟我提起這部新電影的故事時，我就二話不說就答應了，很開心能夠再跟這些工作人員在一起，跟導演再合作。」
除了陳淑芳外，《雙囍》預告中也一舉釋出眾多實力派堅強卡司，包含李國毅、劉品言、林在培、陳以文、楊麗音、于子育、檢場、洪都拉斯、李之勤、謝麗金，與從日本跨海來台特別演出的吉岡里帆等人，華麗陣容齊聚電影迎接新年。本片將於2026年2月17日大年初一正式上映。
《雙囍》正式預告Youtube連結：
