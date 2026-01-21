劉冠廷《雙囍》看庹宗華背影淚崩 楊貴媚揪心談「單親小孩的課題」

在《雙囍》中飾演新郎「高庭生」的劉冠廷，在片中演活了夾在離異父母間的難處。（圖／水花電影提供）

將於2月17日大年初一上映的電影《雙囍》，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星擔綱主演，深度揭開婚禮喜慶背後，關於離異家庭與新人間最私密的酸甜苦辣；劉冠廷透露拍攝時光是看到爸爸庹宗華的背影，就忍不住眼眶泛紅掉淚。而在片中溫柔守候的新娘余香凝笑說，如果是她本人遇到片中狀況：「一定會吵更兇。」

《雙囍》中飾演新郎「高庭生」的劉冠廷，則在片中演活了夾在離異父母間的難處。他感慨道：「身為新郎必須同時討好雙方父母，在這場婚禮中，其實做了很多的自我犧牲。」而提到與前輩庹宗華的合作，兩人在劇中也因這場婚宴有不少矛盾與衝突，劉冠廷透露戲裡戲外的父子情相當動人：「自己看這一切都好荒謬，但拍攝時我光是看到庹哥（庹宗華）的背影，就忍不住眼眶泛紅想要掉眼淚。」而庹宗華也表示此次劇中角色沈重又心碎：「那種不想說話、卻忍不住流下眼淚的沈默，其實最傷透人心。」

庹宗華在《雙囍》裡一個背影就讓劉冠廷淚崩。（圖／水花電影提供）

金馬影后楊貴媚在片中飾演新郎母親，她坦言從看到劇本的那一刻就深受觸動。她在片中對外維持著事業有成的女強人形象，對內卻對孩子充滿虧欠與不捨，那種掙扎於「強勢」與「溫情」間的情緒，也讓她演起來十分揪心。楊貴媚感性表示，現在很多孩子是在父母離異的環境下長大，並相信這故事能觸動很多人，笑說：「結婚應該是一樁喜事，但在看不到的背後可能會有一個悲傷在裡頭，所以這個劇本我很喜歡，我很想參與參與這個喜劇，這個『傷心』的喜劇。」

楊貴媚在《雙囍》中飾演新郎母親，對外維持著事業有成的女強人形象，內心卻對孩子充滿虧欠與不捨。（圖／水花電影提供）

而在這場混亂婚禮中，由余香凝飾演的新娘「吳黛玲」成為最溫暖的力量。余香凝認為，雖然劇中吳黛玲清楚丈夫的難處，但更希望能守護兩人的承諾：「這是我們最重要的一天，我們應該要好好享受。我想透過對話來提醒他，什麼才是最重要的。」也笑著表示如果是她自己本人，一定會跟丈夫吵的更兇。在劇中產生這一連串矛盾與衝突的劉冠廷也對角色進行了自我剖析：「庭生（角色名）因為一個比較隱藏自己真實想法或者是一些情緒，比較壓抑的人，才導致這麼多的誤會。」她感性呼籲，結婚好不容易把家人、親友們集合起來，就是希望所有人都能學會「Live in the moment」。

電影《雙囍》劇情描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！該片將於2月17日大年初一正式上映。

余香凝（左）在《雙囍》中成為支撐劉冠廷（右）的重要力量。（圖／水花電影提供）

《雙囍》幕後花絮Youtube連結：https://youtu.be/BcgK1fsXdAE

