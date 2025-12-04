劉冠廷《雙囍》陷婚禮危機 一天趕兩場驚呼：「不能讓我爸媽發現！」

《雙囍》首波前導預告釋出，劉冠廷（右）、余香凝（左）陷「婚禮」危機。（圖／水花電影提供）

2026年農曆新年強檔《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星擔綱主演，在今（4日）首度釋出前導預告中，劉冠廷所飾演的新郎「高庭生」一語道破他大喜之日的最大挑戰：「不能讓我爸媽發現另一場婚禮的存在！」一天被迫要辦兩場婚禮的他，聯合新娘余香凝、婚顧9m88、伴郎蔡凡熙試圖共同克服重重危機。預告中他們除了要面臨離婚父母不能見面的難題，還要處理親朋好友在婚宴過程中製造的各種狀況，在兵荒馬亂引人發噱。

《雙囍》劉冠廷一天趕兩場婚禮崩潰忙翻。（圖／水花電影提供）

劉冠廷談及此次《雙囍》劇中的角色，忍不住笑說從來沒演過一個角色可以忙成這樣，他分享：「因為這就是發生在一天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事情，這一天內庭生這個角色實在是太太太多事情要做了，是一個很有別於以往演過角色的挑戰。」而身為飾演共同經歷婚禮大小瑣事婚顧的9m88則相當正向的表示：「本來想像辦婚禮都是很古板的樣子，但電影裡面不同，有很多突發狀況十分有趣！演員有很多可以即興跟互動的空間去玩，有非常多火花。」

9m88在《雙囍》中樂當婚顧笑話不斷。（圖／水花電影提供）

此外，《雙囍》前導預告中演員楊麗音、于子育、陳以文也都化身成婚禮過程中的「驚喜」現身，不只為婚禮帶來更多荒謬與混亂，也增添不少卡司亮點。創作出如此特別的婚禮概念的導演許承傑，分享這些是來自於他對生活的觀察：「我們這一代人，許多人都在離婚、再婚、單親的環境中成長，等到自己要結婚時，就會帶著這些原已複雜的背景，和另一個家庭重新交織。《雙囍》就是把這些熟悉卻難以理清的情感，化成一場場充滿張力、荒謬又真實的婚宴。」

于子育（左起）、陳以文、楊麗音客串本片也帶來許多意外驚喜。（圖／水花電影提供）

《雙囍》一片劇情描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！本片將於2026年2月17日大年初一正式上映。

