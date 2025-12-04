劉冠廷《雙囍》 1天2場婚禮超崩潰
2026年農曆新年上檔電影《雙囍》，由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港卡司擔綱主演，4日首度釋出前導預告與前導海報，並正式宣布將於明年2月17日大年初一在台上映。
《雙囍》前導預告開頭中，劉冠廷飾演的新郎「高庭生」一語道破他大喜之日的最大挑戰：「不能讓我爸媽發現另1場婚禮的存在。」1天被迫要辦2場婚禮的他，聯合新娘余香凝、婚顧9m88、伴郎蔡凡熙試圖共同克服重重危機。
劉冠廷談及此次片中角色，笑說從來沒演過一個角色可以忙成這樣：「因為這就是發生在1天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事，是個有別於以往的挑戰。」
飾演共同經歷婚禮大小瑣事婚顧的9m88，正向表示：「本來想像辦婚禮都是很古板的樣子，但電影裡不同，我們有很多突發狀況，我覺得很有趣，在突發狀況中，演員間可以有很多即興和互動的空間，有非常多的火花。」
