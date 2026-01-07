劉冠廷「雙囍」1日2婚 戲外盼婚禮「滿眼孫可芳」

（中央社記者洪素津台北7日電）演員劉冠廷、余香凝、楊貴媚主演電影「雙囍」，劉冠廷在片中一天辦2場婚禮，戲外則表示很期待辦婚禮，認為結婚儀式流傳到現在一定有它存在的意義，且結婚當天一定滿眼都是孫可芳，盯著她不放。

電影「雙囍」導演許承傑、監製苗華川、演員劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙今天出席宣傳記者會，提及電影中辦婚禮的趣事，劉冠廷提到戲外和孫可芳結婚2年多至今還沒辦婚禮，對此，「我一直很想要辦！那些結婚儀式流傳到現在一定有它存在的必要和道理」。

而問到在自己的結婚典禮上會不會落淚，劉冠廷坦言很難回復假設性問題，「希望我可以好好享受婚禮，我一定會看著對方，好好享受每個moment。」

余香凝在片中飾演新娘，長時間穿新娘禮服拍攝的她時常感覺寒冷，她非常感謝楊貴媚的照顧，「提醒我要帶外套，隔天還拿毯子給我」，一旁的楊貴媚表示希望對方來台灣拍戲可以很開心，「大大的毯子陪你度過台灣拍戲日子」。

蔡凡熙在片中飾演劉冠廷的伴郎，目前沒對象的他笑說看完有重拾想結婚的衝動，更直喊：「該結婚了吧，我媽25歲就結婚了」，無奈現在還是沒對象。

9m88則飾演婚顧，她表示演出前有跟著婚顧實習，「我看到婚顧在他們的工作上都很有熱情，因為都是美好的事情，這也讓我重拾一點對生活的熱情，讓我覺得我要跟他們一樣」，9m88演婚顧演出心得來，表示未來或許有機會挑戰當婚顧。

9m88跟蔡凡熙現在一樣都單身，也公開徵友，劉冠廷在旁笑說，「那你們是不是有一種可能？」當場起哄把蔡凡熙和一旁同樣在找對象的9m88送作堆。

「雙囍」將於2月17日大年初一正式在台上映。（編輯：林恕暉）1150107