劉冠廷「1天2場婚禮」 庹宗華：十分有趣

電影《雙囍》今（18）日釋出首支幕後花絮，聚焦片中主軸「1樁喜事，2場婚禮」，飾演男方父親的庹宗華就表示，接拍原因就是覺得角色關係與衝突性十分有趣，而飾演控制欲極強的男方母親的楊貴媚也語帶威脅地開玩笑表示：「在1天之內要辦2場婚禮，在同一個時間、同一個地點，您覺得會很快樂嗎？歡迎你進來戲院看看！」

片中演員們公認拍攝時最有挑戰的，就是劇情安排所有的任務都是在「1天之內」要完成的事情，加上婚禮有許多繁複的儀式，每個環節都不能鬆懈。飾演婚顧的9m88就分享：「劇情的節奏非常快，也要很明確，把每個需要做的事情透過角色或劇情一一表達出來，才能讓觀眾清楚知道此時此刻要發生什麼事情。」

花絮中，蔡凡熙更語出驚人的表示：「整個拍攝過程都很混亂」，一說完怕誤會、急忙解釋：「不是說整個劇組混亂，是指劇情的安排，對於婚禮的主軸是非常混亂的。」他也笑說：「結過婚的人可以看這部電影，回顧當時結婚的荒唐事，還沒結婚也可以先看一下，當作打預防針。」

《雙囍》中飾演主角新郎的劉冠廷也特別提及1場新郎闖關環節同時碰上危急事件的發生，蠟燭兩頭燒的狀況讓他十分崩潰，「原本劇本上是寫要在幾分鐘之內不用手把內褲穿上」，事前為了闖關成功，在家做了許多「穿內褲」的準備功課與練習，甚至想過用劈腿一瞬間把內褲穿好，結果一到現場，闖關道具與劇本上的截然不同，改成了要用曬衣夾夾臉的「愛的夾夾樂」，讓他哭笑不得。

劉冠廷表示：「當天在現場看到夾子的時候，真的是滿腦子都在想要怎麼解？那時候也不知道哪來的靈感，就很直覺地把捧花往上一丟，把所有人的注意力吸走，我也趁機趕快逃離。」試圖在荒謬裡面用演員或是角色的身份幫劇情加到分。

《雙囍》描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在1天內完美舉辦2場婚禮！

