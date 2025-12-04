劉冠廷1天2場婚禮超崩潰 9m88當婚顧喊突發狀況超有趣

《雙囍》首波前導預告釋出，劉冠廷（右）、余香凝陷「婚禮」危機。（水花電影提供）

2026年農曆新年強檔《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星擔綱主演，4日首度釋出前導預告與前導海報，並正式宣佈將於明年2月17日大年初一全台上映。

《雙囍》前導預告開頭中，劉冠廷所飾演的新郎「高庭生」一語道破他大喜之日的最大挑戰：「不能讓我爸媽發現另1場婚禮的存在。」1天被迫要辦兩場婚禮的他，聯合新娘余香凝、婚顧9m88、伴郎蔡凡熙試圖共同克服重重危機。預告中他們除了要面臨離婚父母不能見面的難題，還要處理親朋好友在婚宴過程中製造的各種狀況。

9m88在《雙囍》中樂當婚顧。（水花電影提供）

預告中東奔西跑、忙得焦頭爛額的劉冠廷，談及此次《雙囍》片中的角色，忍不住笑說從來沒演過一個角色可以忙成這樣，他分享：「因為這就是發生在1天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事情，這1天內庭生這個角色實在是太太太多事情要做了，是1個很有別於以往演過角色的挑戰。」

《雙囍》前導海報今日曝光。（水花電影提供）

而身為飾演共同經歷婚禮大小瑣事婚顧的9m88則相當正向的表示：「本來想像辦婚禮都是很古板的樣子，但電影裡面不同，我們有很多突發狀況，我覺得十分有趣！在突發狀況當中的我們演員間可以有很多即興跟互動的空間去玩，有非常多的火花。」此外演員楊麗音、于子育、陳以文也都化身成婚禮過程中的「驚喜」現身，不只為婚禮帶來更多荒謬與混亂，也增添不少亮點。

