劉向婕交保後首發聲 痛斥杜秉澄操控話題「拉徐巧芯墊背」

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕涉詐騙洗錢案一審重判後獲交保，今現身高院致歉並反駁丈夫說法。（合成照片／王侑聖攝、取自王義川Threads）



國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄，在詐騙案中被指控設立水房，透過虛擬貨幣進行洗錢，金額超過新台幣2000萬元，一審法院分別判處劉向婕10年、杜秉澄15年重刑。案件上訴至高等法院並獲准交保後，劉向婕今天（5日）下午首度現身高等法院門口召開記者會，除對外界關切作出回應，也就案件造成社會資源耗費與被害人傷害，在鏡頭前三度鞠躬致歉，同時反駁丈夫杜秉澄日前對外的相關指控，也表示提離婚訴訟。

廣告 廣告

劉向婕在書面與口頭聲明中，明確與杜秉澄劃清界線，直指杜男多次將徐巧芯作為媒體操作的話題，企圖把無關人士捲入風波，以轉移焦點、模糊自身刑責。對此，她強調自己絕對無法認同這樣的作法。

針對外界質疑，劉向婕也進一步澄清，徐巧芯從未對她施加任何壓力，她本人也未曾與徐私下聯繫。她直言，杜秉澄所稱遭到切割的說法完全不符事實，因為兩人在羈押禁見期間，對外通訊早已全面中斷，律師會面內容也僅限於案件相關討論，根本不可能與外界進行任何接觸或協議。其委任律師也同步說明，相關通訊設備早已遭檢警查扣，坊間流傳的替徐巧芯拿藥等說法，皆屬捏造。

談及家人因此案所承受的衝擊，劉向婕情緒一度潰堤、語帶顫抖。她哽咽表示，當初因輕信杜秉澄的說法，導致父母借出2,000萬元資金協助，如今讓年近70歲的父親仍必須辛苦工作，以負擔相關法律費用，令她感到深深自責與愧疚，並在記者會上正式向父親致歉。

最後，劉向婕呼籲杜秉澄應正面面對司法審判，回到案件本身，並與被害人理性協商賠償事宜，而非持續節外生枝，透過媒體放話製造爭議。她也表示，自己目前已提出離婚訴訟，未來將勇敢承擔司法裁判與社會檢視，面對接下來的一切後果。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

黃國昌評AIT遭政院批不專業 民眾黨反擊：廉價政治操作

春節出國注意 虎航桃機航班報到提前至起飛前3小時