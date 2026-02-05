即時中心／林韋慈報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄，因涉洗錢、組織犯罪等罪，遭台北地方法院一審分別判處10年、15年有期徒刑。案件上訴後，高等法院昨（4）日開庭並進行調解程序。他昨日受媒體訪問，情緒激動大罵徐巧芯，甚至爆料對方有服用精神科藥物。對此，徐巧芯也發聲切割，表示已提告杜秉澄，並強調盼法院從重量刑，讓這起家族與政治交織的爭議再度成為輿論焦點。對於近日風波，劉向婕今（5）日下午2時出面說明，並向社會大眾、徐巧芯致歉。

杜秉澄昨也表示，因本案與妻子已分居近兩年，但他直言表示，若徐巧芯繼續在台灣政治領域，對台灣來講是非常大的災難。

而其妻子劉向婕則在今日對媒體發出通知，表示自己與杜秉澄涉入司法案件，造成司法與社會資源的浪費，對此深感抱歉；針對杜秉澄指控徐巧芯一事，與事實不符，特向徐巧芯及其親友致上誠摯歉意。她強調，依其所知，徐巧芯從未對她或杜秉澄施壓，杜所稱內容並無事實依據，其發言動機為何，她亦無從得知。她表示「各人造業各人擔，本人所犯錯誤，坦然面對司法判決與社會公評。」

劉向婕也指出，兩人遭羈押禁見期間，僅能由律師會面，且在看守所人員在場下，討論內容僅限案件本身，根本無法談論與本案無關之事，更遑論所謂「徐巧芯切割」說法。此外，她說明，兩人使用的手機皆遭查扣，目前即使交保，也仍受科技監控，客觀條件下不可能與不相干之人討論或操作相關爭議，杜的說法與實際情況不符。

最後，劉向婕呼籲杜秉澄應理性面對司法，積極處理和解事宜，讓承審法官感受到悔意，方能為自身爭取司法相關權益，切勿再節外生枝。她也將在今日下午2點出面說明，預計向社會大眾道歉。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／劉向婕重磅預告「切割」丈夫杜秉澄 下午2時將出面向徐巧芯致歉

