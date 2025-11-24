劉和然促政院速公布財劃法試算表 不要讓地方看臉色要錢

新北市副市長劉和然（中）24日出席竹林山觀音寺捐贈清潔車輛儀式時受訪。（張鎧乙攝）

財政收支劃分法修法備受地方政府關注，明（25）日行政院將赴立法院進行報告與說明。新北市副市長劉和然今（24）日在竹林山觀音寺出席清潔車輛捐贈儀式時受訪指出，目前中央在「垂直分配」與「水平分配」的細節仍未清楚交代，地方政府完全看不到實質增加的預算，也無從掌握未來財源，批評中央速度過慢，呼籲儘速公布試算表。

劉和然表示，財劃法最核心的2塊──中央與地方的事權、財權調整（垂直分配），以及各縣市分配指標（水平分配）──至今仍「說不清楚」。他直言，中央宣稱會「增加」地方財源，但實務檢視一般性補助款、計畫補助、統籌分配稅款等項目後，並未看到任何實質增加，「內行人一看就知道沒有」。

廣告 廣告

劉更強調，水平分配指標攸關各縣市公平，資訊越公開透明，縣市政府越有信任感，也才能推動合理分配。「台灣就這麼小，每個縣市都有彼此的家人，分配怎麼做，公開透明最重要。」

他批評，目前中央未提出清楚試算數據，就要求地方準備配合修法，讓各縣市在預算編排上陷入困境，「你到立法院不可能拿著一張空白支票，還要地方看臉色向中央要錢。」

劉和然呼籲行政院盡速公布財劃法的試算表與分配方案，並與22縣市充分協調，避免修法造成更多爭議。他再次強調，公開、透明、合理才是改革的基礎。

【看原文連結】