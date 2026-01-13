劉和然再嗆蘇巧慧沒作為 直指8年沈默害新北財政吃緊





全台多個縣市近期陸續宣布推動國中小營養午餐免費政策，新北市則考量財政與資源配置，暫未跟進。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧則表態，若當選將推動營養午餐全面免費，並批評立法院藍白修正《財政收支劃分法》後，新北市人均統籌分配稅款落居全國最低，導致市府財源不足。

劉和然今表示，這幾天關於營養午餐的討論沸沸揚揚。身為行政首長，他歡迎良性的政策論辯，但蘇巧慧近期竟拿著《財劃法》數字，試圖以「人均最低」來掩蓋政見的空洞、來甩鍋自己對財劃法的無作為。

「過去8年妳在哪裡？沈默，才是新北預算被虧待的主因」，劉和然說，「蘇委員不斷抱怨，在新版《財劃法》下新北人均2.37萬是全國最低。但她不敢告訴大家，在在野黨推動修法前，新北的人均配額更低，僅有1.36萬。」這8年來，民進黨全面執政，甚至蘇前院長任內，蘇巧慧身為新北在地立委，為何從未幫新北爭取過合理的指標？如果沒有在野黨這次的努力，新北的預算比現在更低。他直言，「『妳（只蘇巧慧）過去的「沈默」，不僅是「失職」，更是造成新北長期財政困窘的「元兇」』」

劉和然也質疑，蘇巧慧指責藍白版本「亂修」，卻對行政院提出的修法版本隻字未提，形同「雙重標準」。他指出，行政院版本大幅削弱人口指標權重，從45%降至18%，若依此版本實施，新北可分配金額將更少，人均預算勢必比現行版本更低。

他進一步批評，蘇巧慧不敢要求行政院公開試算結果，也未質疑行政院對新北不利的修法方向，卻反過來指控為新北爭取預算的在野黨。劉和然強調，財劃法修正後新北統籌分配稅款增加，是「寫進法律的權利」，不是向中央「看臉色拿的補助」，是市民建設與發展的重要基礎，但蘇巧慧卻視而不見，甚至將其當作選舉操作工具。

劉和然直言，一個對預算結構不清楚、對施政優先順序缺乏價值判斷，為政治利益操作「全國人均最低」說法，轉移自己8年未替新北爭取財源責任的人，難以讓市民相信能帶來更好的治理。

最後劉和然也再度點名，蘇巧慧在民進黨完全執政8年期間，包括蘇貞昌擔任行政院長時，身為新北在地立委，從未為新北爭取更合理的分配指標，過去的沉默不只是失職，更是新北長期財政困窘的重要原因。（責任編輯：王晨芝）

