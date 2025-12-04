劉和然再批補助款是「施捨」 蘇巧慧反擊：是責任

新北市副市長劉和然今（4）日再度針對《財劃法》修法紛爭抨擊已代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧「新北市民要的是『自主決定的權利』，不是看中央臉色的施捨」，蘇巧慧則反擊立委爭取中央補助款回到家鄉「是責任而非施捨」。（本報資料照）

新北市副市長劉和然今（4）日再度針對《財劃法》修法紛爭抨擊已代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧「新北市民要的是『自主決定的權利』，不是看中央臉色的施捨」，蘇巧慧則反擊立委爭取中央補助款回到家鄉「是責任而非施捨」，強調國民黨癱瘓議事討論行政院版《財劃法》才是卸責。

蘇巧慧指出，民進黨執政後，中央大力補助地方各項預算，讓新北市政府歲計賸餘逐年由負轉正，甚至新北市府在2025年已有55％，也就是過半比例之財源來自中央，但無論是統籌分配稅款還是中央補助款，新北市獲得的每一分錢都是來自市民辛苦繳納的稅金，透過立委與地方政府共同爭取回到家鄉建設，這是「責任」而非「施捨」。

蘇巧慧強調，過去十年來，她與不分黨派的立委共同爭取的前瞻計畫、軌道建設與治水經費，都是中央與地方通力合作的成果，這些建設確確實實改善了市民生活。若將中央依法編列、委員努力爭取的補助形容為「看臉色」，不僅抹煞了中央對新北的支持，也否定了許多基層公務員與民代奔走。

蘇巧慧重申，修正《財劃法》是要讓新北更好，她的目標始終如一，就是「新北市獲得的資源必須是全國最多」，財政劃分公式涉及人口、土地面積、財政能力等多重變數，不應只看單一指標就斷言優劣，重點在於要讓新北分得更多實質預算，只要能有益於新北財政，她都會全力爭取。

蘇巧慧強調，國民黨在立法院先是以粗暴方式，通過讓新北的統籌分配款的人均最低的財劃法，又卡住345億元，這都是新北立委在國會的親身經歷。如今行政院提出版本，卻直接被國民黨擋在程序委員會，根本無法端上桌審查，如此癱瘓議事討論，才是無法讓國家完善財政制度的元凶，表示她「身為全力為新北爭取的立委，很遺憾看到在野黨卸責的處理方式」。

