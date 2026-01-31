劉和然分享台師大學生制服青澀舊照 支持者勉「北區聯考」多加油

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨新北市長選舉提名人選在新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川之間懸而未決。劉和然秉持「馬拉松配速」的個人步調持續耕耘，連續數日在粉專分享預計出版的新書節錄內容、分享彰化二林赤牛麵、肉圓、炸蚵嗲等美食，更是大方秀出就讀國立台灣師範大學時的青澀模樣舊照。支持者則打趣表示，「『北區聯考』又快來了」，希望劉和然多多加油。

民進黨立委暨該黨新北市長參選人蘇巧慧持續密集掃街行程，今日拜訪板橋區市場，在劉和然29日出席新北淡水「花見櫻花季」啟動儀式後，李四川今天則突然於粉專更新櫻花照，期許新北成為「更有花的城市」，劉和然則在粉專分享故鄉彰化美食，並分享自己就讀台師大化學系時期，穿著制服在學校餐廳用餐的青澀模樣。

劉和然指出，當年他透過北區五專聯招升學，在「早點賺錢」、繼續升學追求「更多可能」之間背負壓力選擇升學高中、大學，也正因走過這些高壓的年代，他相信「教育不只要公平，更要正義；對弱勢，該多給一點，才是真的公平」。

劉和然分享的學生照青澀、靦腆，與如今帶有副市長、校長氣勢的劉和然形成有趣對比。對此，支持者留言打氣，希望劉和然在這次「北區聯考」多多加油，也有人勉勵道劉和然，「人生的化學變化應驗在化學系之上」。

國民黨新北市長選舉提名人選在新北市副市長劉和然(左二)和台北市副市長李四川之間懸而未決。(記者黃子暘攝，資料照)

