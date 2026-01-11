劉和然反擊綠委財劃法亂修說：對新北市了解狀況外

新北市副市長劉和然批評民進黨籍立委蘇巧慧身為新北市立委並沒有站在新北市民權利爭取，對新北市了解狀況外，呼籲蘇巧慧已經錯過8年，不要再當黨意立委。（柯毓庭攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（11）日針對營養午餐免費議題指出，新北市因立法院國民黨團主導《財劃法》修法成全國人均最低。新北市副市長劉和然對此回應「對發言有點失望甚至生氣」，批評蘇巧慧身為新北市立委並沒有站在新北市民權利爭取，對新北市了解狀況外，呼籲蘇巧慧已經錯過8年，不要再當黨意立委。

劉和然表示，針對蘇巧慧這幾天發言有點失望、甚至有點生氣，直言蘇巧慧之前在民進黨前面執政的時候有黃金8年，特別是蘇貞昌先前也當了4年的行政院長，並沒有提出對新北市民相對公平的《財劃法》修正，所以這段時間針對營養午餐議題提到因為《財劃法》亂修才讓新北人均預算最低「聽到更生氣」，因為這一次《財劃法》沒有修正前新北市的人均所得更低。

劉和然認為，蘇巧慧身為新北市立委，並沒有站在新北市民權利來爭取，反而是以黨意優先，「所以這8年來他根本完全沒提出來」，希望蘇巧慧如果要參選，一定要對新北市的議題深度了解，「看起來您還沒有做好準備、對新北市的狀況完全是狀況外，比如說預算的使用，到底是教育的預算結構是什麼，她完全搞不清楚」，呼籲蘇巧慧不要口號式的政見、政治性的去承諾很多事情。

劉和然強調，很歡迎很多人來到新北市服務，因為新北市正在一個轉型跟跳躍的時期，但如果對新北市不了解、沒有做準備，就只會讓新北市越來越不好，「所以呼籲我們蘇委員好好去了解一下《財劃法》，好好去跟行政院溝通，你已經錯過八年了，現在行政院的版本對新北市這麼不公平，請不要再當黨意的立委」。

劉和然最後針對營養午餐的部分，強調絕對不會苦孩子，可是這種要不要苦孩子，是真正要了解新北市的教育、孩子的需求是什麼、優先順序是什麼，預算會不會受到排擠，「到現在都還搞不清楚狀況，所以拜託您好好的想一想，要參選新北市市長，請深度了解新北市的所有需求」。

