劉和然回鄉參選？ 藍營2彰化縣長人選急回應

對於劉和然「回鄉參選」，柯呈枋（右）認為「空降」並非最理想的方式。（柯呈枋團隊提供／葉靜美彰化傳真）

對於劉和然「回鄉參選」，洪榮章認為，劉應繼續留在新北市，才是最負責也最有利的選項。（洪榮章團隊提供／葉靜美彰化傳真）

民眾黨彰化縣黨部6日舉行「九合一選舉提名人介紹會」，縣黨部主委温宗諭（後排右三）拋出基層希望黃國昌選彰化縣長。（洪榮章團隊提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣長人選，民進黨已確定由立委陳素月出馬，反觀國民黨，雖有立委謝衣鳯、縣府工策會總幹事洪榮章、參議柯呈枋表態爭取參選，卻至今仍未決定由誰代表藍營上陣，有人提出由新北市副市長劉和然「回鄉參選、一次拆兩彈」；柯呈枋表示，「空降」並非最理想的方式；洪榮章也認為，劉應繼續留在新北市，才是最負責也最有利的選項。

洪榮章及柯呈枋目前仍勤跑基層，持續爭取選民支持，謝衣鳯雖也如此，但因與其胞弟謝典霖兩人，因縣長、議長擇一之爭喬不定，讓外界至今霧裡看花，藍營彰化縣長難產，就有人建議，有意爭取參選下屆新北市長但民調落後的新北市副市長劉和然回鄉參選彰化縣長，「一次拆兩彈」。

柯呈枋表示，選戰時程已相當緊迫，「空降」並非最理想的方式，彰化的未來，需要長期在地耕耘、熟悉地方脈絡的人，才能在有限時間內做出務實判斷、推動具體行動；他強調，縣長選舉關係的是整個彰化未來的發展方向，「重點不在背景，而在誰有專業與經驗願意彎下腰，把事情一件一件做好」。

洪榮章表示，彰化縣長選舉，過去就曾經有「空降」的案例，但都不被選民所接受，因此他認為，他與劉和然一樣，都繼續留在自己生活幾十年的家園，努力打拚、貢獻心力，接棒把重要的政策建設做好，才是對家鄉、選民最負責也最有利的選項。

國民黨與民眾黨強調藍白合打贏選戰，縣長人選遲遲未定，讓基層相當焦慮，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，基層聲音指出，若整合遲遲沒有結果，地方已開始出現討論，是否力拱黃國昌「御駕親征」參與縣長選戰，呼籲藍白雙方能早日達成共識，兩黨主席與地方主委能坐下來好好談，避免整合進程持續空轉。

針對政黨合作議題，柯呈枋也回應民眾黨的立場，他表示，他也認同國民黨應儘速確定遊戲規則，讓兩黨在明確基礎上展開合作，並且進一步擴大中間選民的支持。

