劉和然宣布禮讓還拋「這隱喻」 藍營剩台中市、新竹縣陷內亂

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

台北市長李四川昨（11）日完成輝達（NVIDIA）海外總部落腳北投士林科技園區（北士科）簽約後，隨即宣布擬辭去副市長一職並投入新北市長選戰「當仁不讓」，原也有意角逐新北市長的新北市副市長劉和然也立即表態禮讓，意味著國民黨陷入初選內亂的縣市剩下台中市及新竹縣。

昨日上午剛完成輝達海外總部落腳台北市簽約，午後隨即在臉書宣布辭職台北市副市長一職，並正式投入新北市長選戰的李四川，短短數小時內迎來劉和然以「團結是為了讓新北贏下更好的未來」為題宣布禮讓，劉和然特別以過去參加田徑隊的經驗隱喻，「穿上代表隊制服比賽，不是為了破個人紀錄，而是要為團隊贏得榮譽」。

廣告 廣告

劉和然進一步解釋，選舉並非為個人，且新北市長人選「必須深度了解新北的脈絡、聽得進市民最細微的聲音」，還特別指出李四川與自己都是事務官出身，深諳基層公務體系的優勢，無論是對於政黨團結或肯定競爭對手在市政上的熟稔，皆展現高度。不過對於國民黨而言，新北市這一個「燙手山竽」解決後，恐怕還有2個縣市「陷茶壺風暴」。

長期耕耘台中市在地經營的立法院副院長江啟臣，對於劉和然的禮讓大讚「團結是此刻最關鍵的力量」，也感謝劉和然「為大局著想」，顯然對於自己與立法委員楊瓊瓔間的「姐弟之爭」有感而發。近日在《TVBS民調中心》、《美麗島電子報》公布民調皆大幅領先的江啟臣，日前卻無預警遭楊瓊瓔「突襲」搶先公布協調會協議內容，至今仍有許多評論者公開質疑「不知楊瓊瓔為何堅持參選」。

無獨有偶，過去曾先後擔任「民國黨」主席及「國會政黨聯盟」副主席、爾後於2022年藉由「同舟計畫」回到國民黨的立法委員徐欣瑩，在2024年首度披藍袍當選立法委員後似乎緊接著就對2026年新竹縣長一職「勢在必得」。除了多次公然挑戰國民黨中央、要求更改初選方式之外，更公開喊話不排除脫黨參選，最終導致原本全國知名度不高的新竹縣長陳見賢首次在《鋒燦傳媒》公布的民調「逆轉勝」。

據悉，劉和然禮讓的原因之一，包含新北市長侯友宜的居中協調。國民黨當前在台中市、新竹縣深陷「內亂」，恐怕也考驗台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科的協調能力。從楊瓊瓔「瓊追不捨」、動作頻頻，到徐欣瑩至今仍指控對手「黑金陳舊」的黨內互打、甚有同為「妙天禪師」門徒的資深媒體人吳子嘉在本月公布一份與黨內初選民調方式截然不同的「三腳督」民調，進一步暗示「脫黨參選」可能，在在顯示台中市、新竹縣的「茶壺風暴」一時半刻間恐怕難以平息。

更多FTNN新聞網報導

快訊／輝達正式簽約進駐北士科 輪到李四川被問「下一步」繼續賣關子：「走回辦公室」

板橋里長聯誼餐會同框了！ 侯友宜大讚李四川「是非常優秀的政務官」

李四川宣佈參選新北市長後 劉和然宣佈退選支持

