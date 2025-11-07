劉和然形象照致敬許光漢被酸爆 徐巧芯示警創意哏：90％都在黑你

〔記者劉宛琳、黃子暘／綜合報導〕爭取參選下屆新北市長的國民黨籍新北市副市長劉和然，昨天在臉書釋出影片，拿許光漢的面具遮住自己的臉，表示「致敬許光漢」，引發部分許的粉絲不滿；對此，國民黨立委徐巧芯今天受訪表示，當事人可能只是覺得有趣、想製造亮點，但政治人物做創意哏的時候，也要考量「大家說哪個政治人物像明星誰誰誰，這種90%都在黑你！」

劉和然：謝謝大家的提醒和意見

劉和然回應說，許光漢是他很欣賞的優秀演員，認真、專業代表台灣年輕世代的魅力，臉書的影片是想用比較輕鬆的方式向許光漢致敬，也提醒自己在忙碌的市政之餘，要保持熱情、保持初心；劉和然表示，謝謝大家的提醒和意見，未來會繼續用創意，讓新北市政更貼近市民，也希望大家多給年輕、創新的嘗試空間。

徐巧芯指出，有時候當事人是覺得有趣，希望製造新聞亮點，但網路上感覺是捧你，但實際上是踩你，就像之前桃園市議員凌濤被講是「桃園朴寶劍」，之前她去花蓮協助救災時，也有人刻意把她跟啦啦隊成員去做類比， 但這也並非她個人所用，她也沒有這樣的感覺。

她說， 但透過這種方式可能就可以實踐一個「高級黑」，雖然我們個人並沒有這種想法，但一旦被套上這個邏輯後 ，反而讓這些粉絲非常不滿、反過來出征，所以政治人物在做創意哏的時候要先考量，例如過去大家說哪個政治人物像明星誰誰誰，「這種90%都在黑你啦！」可能10%有像，但通常都是「像不好的，不會像好的。」

徐巧芯認為，如果誤以為說類似的做法都是在幫忙，然後自己也不小心上車的話，引起一些粉絲的不滿也是非常正常。

