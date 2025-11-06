劉和然形象照首度曝光 迎戰2026新北市長「升級定裝」

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨選舉對策會昨天決議向中執會建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，藍營目前人選尚未明朗，但積極爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然，近日拍攝一系列形象照，為自己「升級定裝」，展示不同以往的造型風格，傳遞他「年輕、專業、準備好了」的訊號。

拍攝造型從青春活力的大學T、專業幹練的襯衫，到紳士典雅的西裝、輕鬆自然的休閒服，還有特殊設計的新北市棒球服，展現劉和然的多元形象。其中一套造型神似男藝人許光漢的穿搭風格，令人眼睛一亮，也讓整組照片多了一份親切與潮流感。

劉和然表示：「這不只是拍照，而是一次責任感的展現。我希望讓大家看到，不論是政務現場還是鏡頭前，我都以同樣的專業與熱情面對。」

劉和然強調，這次拍攝象徵著自己從幕僚到領航者的轉變，「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待」。

從市政幕後走到聚光燈前，劉和然說，希望以新世代政治人物的姿態，詮釋「專業不僅在會議室，也能走進鏡頭裡」，這場形象拍攝，不只是換上新衣，更是宣示他「準備好了，迎接新北的下一個階段」。

