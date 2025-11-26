劉和然想選新北市長但聲量不高被爆料「在找台階下」 本人聽到後這樣回
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導
2026年新北市長選舉在藍營內部也引起激烈競爭，包括內部許多人力拱的台北市副市長李四川，還有表態爭取的新北市副市長劉和然，不過台北市議員李明賢卻拋出消息指，劉和然的競選文宣團隊將於明年1月中陸續離職、歸隊。
李明賢昨在《鋒燦傳媒》製播的《鄉民監察院》節目中爆料指，聽說劉和然相關的文宣及競選團隊，到明年1月中會陸續離職、會歸隊。他說，劉和然競選活動可能會停止「聽說啦，他在找一個台階下」，所以李四川屆時代表國民黨出場應該是沒有問題。
對此劉和然今日簡短回應表示，「這故事情節很離奇，聽聽就好」。
有意參選新北市長的劉和然目前在聲量及民調數字不及李四川，同時也要和民眾黨主席黃國昌競爭，不過因為他的背後有新北市長侯友宜及市府團隊的支持，也可能影響市長及議員選戰，因此也成為藍軍競爭者中不可小覷的力量。
