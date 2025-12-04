劉和然批蘇巧慧迴避財劃法關鍵問題：我會持續追問下去

新北市副市長劉和然於今(4)日上午赴石門桃源殿參拜。（新北市民政局提供）

新北市副市長劉和然今（4）日上午赴石門桃源殿參拜後受訪，再度談及近期與民進黨立委蘇巧慧在《財政收支劃分法》上的攻防。他表示，自己並非對蘇委員個人「滿意或不滿意」，但身為新北市民選出的立委，對於攸關新北權益的重大議題不該選擇迴避，更直言若蘇巧慧持續不回應，他「會持續追問下去」。

被問及是否對蘇巧慧的回應不滿意，劉和然強調，他對人沒有情緒上的評價，但遺憾的是，蘇巧慧作為新北立委，對於市民最關心的財劃法議題不應以模糊或轉移焦點的方式回應。他說：「這也是很多新北市民的疑惑。關鍵問題擺在眼前，立委不能閃。」

廣告 廣告

劉和然點出2項「必須回答」的核心問題：1、人口指標從45％大降為18％，蘇巧慧敢不敢公開反對行政院版本？劉強調，這項指標直接影響新北市分配到的財政資源，立委應明確表態，而非模糊處理。2、財劃法重點是「法定權利」而非補助爭取。他批評蘇巧慧將法定財政權限與中央補助混為一談，「用爭取補助的方式混淆議題，等於要看中央臉色。」劉和然強調，新北需要的是能自主決定的財政權，而非每年等待補助。

劉和然表示，身為新北市副市長，他有責任替404萬市民把關財政權限，「我期待蘇委員正式面對這兩個問題。如果哪一天你仍然不回答，我會持續追問下去。」

面對媒體詢問李四川表態願意參加國民黨初選，劉和然首先肯定藍營內部積極布局，「國民黨有這麼多優秀同志想要來承擔，我覺得是一件非常好的事情。」他強調，新北市幅員遼闊、人口高達404萬，若要投入市長選舉，「一定要深度了解新北市，不僅要全面掌握市民需求，也要具備對市政銜接的高度熟悉度。」

談及自己是否有意參戰2026，劉和然則語氣謹慎。他回顧自身從老師、局處主管到副市長的歷程，強調每天最大的心願就是把工作做好。「每個人對2026都有自己的節奏和步調，但我永遠記得我現在的角色就是新北市副市長，會堅守崗位，一步一腳印把市政府的工作做好。」

【看原文連結】