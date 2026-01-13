劉和然批蘇巧慧「8年沈默失職」 未替新北爭取造成財政困窘

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／新北報導

全台多縣市近期相繼宣布推動國中小營養午餐免費政策，新北市則考量資源分配而決定不予跟進，代表民進黨參選新北市長的綠委蘇巧慧也宣示若當選將跟進實施，同時批評立法院藍白對《財劃法》修正後的新北市人均分配稅款在全國墊底，讓新北沒有財源。新北市長劉和然強調，46億元經費應審慎盤點、精準配置；他也質疑蘇巧慧，已當了8年立委卻沈默不為新北爭取更多分配稅款，過去沈默是失職，也是造成新北長期財政困窘的元兇。

新北市長劉和然強調，46億元經費應審慎盤點、精準配置；他也質疑蘇巧慧，已當了8年立委卻沈默不為新北爭取更多分配稅款，過去沈默是失職，也是造成新北長期財政困窘的元兇。（圖／劉和然臉書）

劉和然今天再表示，營養午餐的討論這幾天沸沸揚揚。身為行政首長，他歡迎良性的政策論辯，但蘇巧慧拿著「財劃法」數字，試圖以「人均最低」來掩蓋政見的空洞、來甩鍋自己對財劃法的無作為。

劉和然說，他就以「行家說行話」的角度對蘇巧慧提出「三問」指出，蘇巧慧過去8年的沈默，才是新北市預算被虧待的主因。蘇巧慧抱怨，在新版財劃法下新北人均2.37萬是全國最低。但她不敢告訴大家，在在野黨推動修法前，新北的人均配額更低，僅有1.36萬。

劉和然質疑，蘇巧慧在民進黨8年完全執政以來，甚至蘇貞昌前院長任內，身為新北在地立委，為何從未幫新北爭取過合理的指標？如果沒有在野黨這次的努力，新北的預算比現在更低。他批評蘇巧慧過去的「沈默」，不僅是「失職」，更是造成新北長期財政困窘的「元兇」。

劉和然也質疑，蘇巧慧批評藍白版「亂修」，卻對行政院版一聲不吭，這真是著實的「雙標」。行政院提出版本大幅削弱了新北最重要的人口指標--分配權重從45%降為18%，若按其版本執行，新北分配額度將大幅縮水，人均預算會比現在更低。蘇巧慧不敢質疑行政院對新北的不公，不敢要求行政院公布自己修法版本的「試算表」，卻回頭指責為新北多爭取更多預算的在野黨。

劉和然再指出，財劃法修法後，新北統籌分配稅款增加，那是新北市民要的「寫在法律裡的權利」，而不是「看人臉色的施捨」；是實實在在的建設底氣，是市民的建設基金。但蘇巧慧視而不見，還把這些當作「選舉的提款機」。一個對預算結構「狀況外」、對施政優先順序沒有價值觀與邏輯；為了政治利益，不惜用「全國人均預算最低」這種混淆視聽、模糊焦點的言論，來甩鍋自己8年來對財劃法「毫無作為」的人，完全沒有「面對與反省」的勇氣，怎麼可能會讓新北市民過得更好？



