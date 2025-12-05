劉和然指參選新北要深度了解市政 李四川：29區我走到哪都有故事

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市副市長李四川被視為2026藍營新北市長最有力參選人，近日他也首度表態會去參加初選，藍營另一有意參選者、現任新北副市長劉和然說，新北幅員遼闊、責任重大，參選者須深入理解市政。李四川今表示，新北市29區，大概他走到哪都有過故事。

李四川今接受媒體人王淺秋廣播專訪指出，目前與台北市長蔣萬安最重要的工作，就是在農曆年前與輝達簽約，他也曾說過輝達比選舉還重要，不過一定會遵照黨的機制。

廣告 廣告

他說，黨有自己的步驟，也有人認為他不表態是否在等黃袍加身，但他強調以前這些黨選舉的制度，他都有參與過，現在也一定要按照黨的機制來處理。

李四川說，離選舉還有一年，現在最重要目標過年前簽約、明年6月發照開工，這之間要輝達提出投資計畫書，市府辦理都市計畫變更等，還有很多工作，這才是最要緊的事情，他與蔣萬安也都沒有在談選舉。

他說，從台北縣到新北市經歷多年，大概走到哪都會留下一些故事、痕跡，他也同意新北市副市長劉和然的說法，要選首長一定要了解當地的需要、問題，往後才能解決。

他並談及蔣萬安上任3年來表現，不管輝達等重大政策決策上，都相當有決斷力，且還非常年輕，這3年的表現可說相當優秀。

【看原文連結】

更多自由時報報導

女主持人提問竟被回「妳可能聽不懂」張維倩轟李四川又性別歧視

李四川首表態參加新北市長初選 劉和然回應了

女主持人提問李四川回「妳可能聽不懂」林楚茵轟：要選市長先補性平意識

李四川表態參選新北市長 蘇巧慧：不管對手會是誰 目標始終如一

