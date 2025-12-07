劉和然挑院版財劃法頻引戰 蘇巧慧：傅崐萁版本造成地方財政亂象

國民黨籍新北市副市長劉和然持續在院版財劃法草案議題上，點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧，蘇巧慧強調，國民黨團總召傅崐萁提出的財劃法版本，造成地方財政亂象。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕國民黨籍新北市副市長劉和然有意參加明年新北市長選舉，他近期持續在行政院版財政收支劃分法草案議題上，點名民進黨立委、市長參選人蘇巧慧，蘇巧慧今受訪強調，國民黨團總召傅崐萁提出的財劃法版本，造成地方財政亂象，345億元分配不出去，一切都亂了套，希望中央、地方有機會好好坐下來，一起把制度建立起來，才是長治久安。

蘇巧慧今出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式前接受媒體聯訪，關於劉和然近期頻頻槓上蘇巧慧，就行政院版財劃法草案大砍人口指標，從45％砍到18％，稱她配合中央「對新北的結構性剝削」，要蘇巧慧面對問題，蘇巧慧首先回應，劉和然非常認真，作為新北市的副市長，「我們其實在很多的活動都有遇過他，那現在也是一樣。」

但蘇巧慧隨即強調，不過財劃法的部分，傅崐萁提出的財劃法版本，不但造成了地方財政的亂象，讓公式錯誤，345億元分配不出去，而且中央跟地方的事權也沒有講清楚，一切都亂了套，所以，就國家長治久安來講，還是希望中央地方能夠有機會好好的坐下來，大家一起把這個制度建立起來，才是長治久安。

