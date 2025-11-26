劉和然挺綠色轉型 18家餐飲獲選首屆新北綠店之星

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（26）日舉辦首屆「綠店之星 Green Hero–新北市餐飲類服務業店面能效分級」頒獎典禮，由副市長劉和然親自頒獎，表揚18家致力節能減碳與永續經營的餐飲品牌與店家，展現新北服務業在低碳轉型上的成果與決心。

圖／副市長劉和然出席頒獎，表彰致力於節能減碳與永續經營表現卓越的18家餐飲品牌與店家，展現新北服務業推動低碳轉型的決心與行動力。（新北市政府經發局提供）

劉和然表示，新北市在推動淨零轉型上始終走在全國前端，自2019年發布首份地方自願檢視報告後，2022年更公布《新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書》，持續帶領城市與產業邁向永續；新北服務業逾26萬家，是六都之首，因此市府打造全國首創的「服務業店面能效分級制度」，並以餐飲業為首波示範，希望透過節能設備優化、能源管理與永續理念導入營運日常，讓服務業成為低碳經濟的實踐者。

新北市政府經發局局長盛筱蓉說明，本屆評選採「營業用電績效」與「設備效率及節能作為」雙軸評估，並透過書面初審、實地複勘及委員決審三階段選出18家綠店之星；評比內容涵蓋五大面向，包括用電績效、設備節能配置、空間與營運管理、創新實踐及永續推動，並依據成效授予1至3星級別，協助業者全面盤點能效並落實ESG精神。

本屆共有10家優良店家、8家潛力店家入選，其中前三名更獲評為「典範店家」；獲獎的深坑廳咖啡店長林立瑩指出，藉由參與評選，得以更全面檢視自身的能源使用與安全，店址為舊建物的再利用，結構受到限制無法大規模改善隔熱，但仍透過全店LED照明、使用一級能效空調及定期保養等方式有效提升能效。

經發局強調，「綠店之星」不只是一項獎項，更是推動產業節能轉型的重要里程碑；未來市府將持續優化能效分級，並擴大至其他服務業類型，結合節能診斷、技術輔導與補助資源，協助業者強化能源管理、提升永續競爭力，相關完整名單已公布於新北市經發局官網，並歡迎持續關注來趣新北金發局粉專。

