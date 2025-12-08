劉和然新莊恭祝保儀大夫聖誕千秋、庇佑新北平安

新北副市長劉和然（圖左）今（八）日前往新莊恭祝保儀大夫聖誕千秋、庇佑新北平安。（圖：新北民政局提供）

▲新北副市長劉和然（圖左）今（八）日前往新莊恭祝保儀大夫聖誕千秋、庇佑新北平安。（圖：新北民政局提供）

今（八）日適逢農曆十月十九日保儀大夫聖誕千秋，新北副市長劉和然至新莊西盛庄福德宮參拜，祈求市政推展順利、民眾安居樂業，向廟方致意感謝多年來投入公益與地方服務，展現宗教團體扶弱助貧的力量。

劉和然表示，本次慶典由西盛庄福德宮與地方團體共同舉辦。福德宮是新莊重要信仰中心，長年積極參與慈善事務，每年均捐助低收入戶與弱勢家庭白米及物資，並提供急難救助金協助度過難關；自民國一○四年至一一四年間，多次榮獲新北市「績優宗教團體」肯定，是地方安定的重要力量。

廣告 廣告

保儀大夫俗稱「尪公」，為唐朝名將張巡的封號，民間常與同為唐代名將的許遠（保儀尊王）合祀，合稱「雙忠」。西盛庄福德宮創建迄今已有一百八十一年歷史，原為石造土地公廟，因信眾逐年增加，於民國九十四年擴建為現今兩層樓格局，一樓主祀土地公，二樓奉祀保儀大夫，形成「樓下土地公、樓上保儀大夫」的特色建築。

民政局指出，為傳承地方文化與宗教傳統，今日舉行「保儀大夫聖誕千秋敬獻法會」，感謝保儀大夫一年的庇佑，祈願來年風調雨順、國泰民安。除新莊西盛庄福德宮，新北汐止忠順廟、深坑集順廟及平溪三聖宮亦供奉保儀大夫，歡迎民眾前往參拜祈福。