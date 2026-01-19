劉和然盼與李四川見面談 強調君子之爭結果須團結

爭取國民黨提名參選2026年新北市長的新北市副市長劉和然今（19）日表示，黨中央希望在農曆年前2月17日之前決定人選，只要黨的機制出來一定尊重，也期盼能在1月底與另一位參選人李四川見面討論後續作為。他強調，若要參與這場競爭必須是君子之爭，只要過程機制公開公平、目標是勝選，不管結果如何都必須團結。

新北市副市長劉和然。（圖／中天新聞）

劉和然接受節目訪問時指出，自己與李四川至今都還沒有碰到面，在任何場合只要黨的機制出來就會尊重。他說明，據了解黨中央已將新北市長提名授權給新北地方黨部處理，地方黨部在規劃期程時也考量台北市議會時間及輝達簽約完成等因素，因此希望雙方能在1月底碰面談論後續作為，若順利可在農曆年前決定。

廣告 廣告

對於主持人詢問「有辦法接受2月17日就決定」，劉和然回應，黨中央決定這個時間已有幾個禮拜，所以需要見面談才能知道後面的方法。他也透露，團隊內部並未進行民調，自己看過最近公布的民調大約是1個月前的資料。至於決定方式是否採用民調，劉和然表示還是要見面談才知道。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

談到與李四川誰比較適合參選新北市長，劉和然認為，這次國民黨在新北市長選舉有個很大特色，他與李四川都是從基層公務體系出身，這對公務體系是最大的肯定和鼓勵。他分析，許多縣市長參選人都是從選舉出身，各有強項，但基層出身最大的好處是能在公務體系建立可長可久的制度，而選舉出身的人決策時可能會考量下次選舉，因此決策邏輯不太一樣。

被問及若2月17日決定人選是李四川的心情，劉和然直言，如果要走這條路真的就是要君子之爭，「兄弟爬山，各自努力」，只要過程機制是公開、公平，大家目標是勝選，不管有多少人參與，結果出來一定要團結。他強調，政治是眾人之事，不管是經營城市還是國家，本身就需要這個態度，如果只是為了想當而當、不惜犧牲所有人的利益，就失去政治背後的價值。

延伸閱讀

新北市長選戰驚爆「藍綠差距縮小」？李四川一句話淡定回應

李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！

吳子嘉預言國民黨恐掉5縣市 徐國勇感謝：相信會成真且更好