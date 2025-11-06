劉和然秀新北市長參選定裝照宣示「準備好了」 OOTD有許光漢風

有意爭取國民黨提名參選新北市長的現任新北市副市長劉和然今公布競選定裝照，象徵為自己「升級定裝」，要以「年輕、專業」形象，宣示「準備好了」。劉辦提供



許ㄍㄨㄤ民進黨確定提名立委蘇巧慧參選新北市長，有意爭取國民黨提名參選新北市長的現任新北市副市長劉和然今天也公布競選定裝照，象徵為自己「升級定裝」，要以「年輕、專業」形象，宣示「準備好了」。

劉和然說，這次拍照是一次責任感展現，希望讓民眾看到，不論是政務現場或鏡頭前，自己都以同樣的專業與熱情面對；這次拍攝象徵著自己從幕僚到領航者轉變，「我準備好了」，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。

劉和然辦公室表示，劉此次所拍攝定裝照，造型從青春活力大學T、專業幹練襯衫，到正式典雅西裝、輕鬆自然休閒服與特別設計的新北市棒球服，展現多面向形象。

劉辦也透露，劉和然定裝照中有一套造型，更向藝人許光漢致敬，穿搭風格神似，讓整組照片多一份親切與潮流感。

劉辦指出，從市政幕後走向聚光燈前，劉和然以新世代政治人物的姿態，詮釋「專業不僅在會議室，也能走進鏡頭裡」，這場形象拍攝，不只是換上新衣，更是宣示—他，準備好了，迎接新北的下一個階段。

