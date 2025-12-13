劉和然站旁邊！鄭麗文喊「藍白大團結」：感謝黃國昌…先國民黨內協調

記者陳思妤／台北報導

民進黨拍板提名立委蘇巧慧參戰新北市長選戰，藍白潛在人選則有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，以及民眾黨主席黃國昌。國民黨主席鄭麗文今（13）日到新北參加黨慶，受訪時劉和然就站在旁邊。她表示，目前為止都非常的順利，藍白一定會在新北市展現大團結大合作的氣象，現在也是按照國民黨所通過的提名辦法，「先進行國民黨黨內的協調跟溝通」。

鄭麗文今天到新北參加黨慶，接受媒體聯訪時被問到新北市長選戰，目前藍白協調進度。鄭麗文表示，知道大家非常關心新北市的提名進度，「到目前為止都非常的順利」。

鄭麗文指出，也很感謝之前藍白會時，黃國昌表示了高度的誠意，他公開說過希望盡全力爭取新北市民的認同，但是藍白最後一定會為大家選出最適合、最強、最能夠勝選的人選，不管最後提名的是誰，包括黃國昌在內都願意全力輔選。

鄭麗文強調，未來藍白一定會在新北市展現大團結大合作的氣象，現在也是按照國民黨所通過的提名辦法，「先進行國民黨黨內的協調跟溝通」。

