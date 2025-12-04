劉和然緊咬財劃法 批蘇縱容政院

新北市副市長劉和然與代表民進黨參選2026新北市長的立委蘇巧慧，多次在《財劃法》上針鋒相對，4日劉和然再指蘇巧慧對新北最不利的「砍人口權重」條款一句話都不敢批評，就是對行政院的縱容，他並直言新北市民要的是「自主決定的權利」，不是看中央臉色的施捨；蘇巧慧則反擊，立委爭取中央補助款回到家鄉「是責任而非施捨」，反說國民黨癱瘓議事擋下行政院版《財劃法》才是卸責。

劉和然強調，自己並非對個人「滿意或不滿意」，但身為新北市民選出的立委，對於攸關新北權益的重大議題不該選擇迴避。他點出兩個問題，包含人口指標從45％大降為18％，問蘇巧慧敢不敢公開反對行政院版本？另蘇巧慧不該把「中央補助」當成解決方案，「用爭取補助的方式混淆議題，等於要看中央臉色」。

劉和然表示，身為新北市副市長，他有責任替404萬市民把關財政權限，期待蘇巧慧正式面對這兩個問題。

蘇巧慧指出，民進黨執政後，中央大力補助地方各項預算，讓新北市府歲計賸餘逐年由負轉正，無論是統籌分配稅款還是中央補助款，每一分錢都是來自市民繳納的稅金，透過立委與地方政府共同爭取回到家鄉建設，這是「責任」而非「施捨」。

蘇巧慧強調，國民黨先粗暴通過讓新北統籌分配款的人均最低的財劃法，又卡住345億元，政院提出版本，卻直接被國民黨擋在程序委員會，如此癱瘓議事，才是無法讓國家完善財政制度的元凶，她很遺憾看到在野黨卸責的處理方式。