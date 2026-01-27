劉和然談新北未來：重規則、拚團結 選舉不能讓城市亂

（記者陳志仁／台北報導）國民黨將啟動新北市長人選的協調，表態爭取的新北市副市長劉和然今（27）日表示，近日與各界討論的重點不在於「誰要選」，而是新北市接下來要怎麼走、國民黨如何在競爭中團結致勝；黨內討論並非壞事，關鍵在於規則清楚、過程公平，最後能不能團結在一起，延續市政穩定。

圖／劉和然強調，黨內討論並非壞事，關鍵在於規則清楚、過程公平，最後能不能團結在一起，延續市政穩定。（劉和然臉書）

劉和然認為，黨內有討論、有競爭，本身並不是問題，但前提是制度要明確、程序要公平，「如果連自己人都說服不了，又怎麼讓市民放心把城市交給我們？」最重要的是，在競爭過後，能否團結一致，為城市發展共同努力。

面對外界諸多揣測，劉和然坦言，從事行政工作多年，早已習慣把重心放在「事情怎麼做好」，而非過度在意外界聲音、不是每天想「誰在想什麼」；他直言，選舉節奏一旦亂了，城市治理也容易失序，這絕非新北市民所樂見。

談及市政與中央地方的關係，劉和然強調，不能只靠口號或形式上的溝通，而是必須回到制度與財政基礎；財源穩定、制度公平，地方政府才能進行長期規劃、踏實做事，「底薪要穩，獎金才有意義，城市治理也是同樣的道理。」

劉和然也提到，自己與李四川副市長皆出身行政團隊，從教育、環保到市政的推動，長年在體制內分工合作，李四川副市長也是；此外，團隊精神的核心在於彼此尊重、彼此成就，這才是團隊該有的樣子，及市政能夠穩健前行的關鍵。

劉和然最後重申，不論外界討論如何，最重要的只有一件事，「新北不能停，市政要延續，選舉是為了讓城市更好，而不是更亂」；重申希望競爭的過程不要變成「相減」，而是讓結果有「相加」，甚至是「相乘」的效果，目標是勝選。

