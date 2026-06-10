劉和然赴德分享新北永續治理成果 國際城市領袖肯定

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（記者陳志仁／新北報導）新北市副市長劉和然以東亞區執行委員身分出席德國波昂舉行的2026地方政府環境永續發展理事會（ICLEI）全球執委會，向各國城市領袖分享新北在氣候治理、智慧防災及永續發展的成果，展現城市治理實力，並獲與會代表高度肯定。

圖／新北市副市長劉和然以ICLEI執委身分代表臺灣出席執委會，與會代表肯定新北在氣候行動與永續治理的積極度與成果。（新北市政府環保局提供）

新北市政府環保局說，會議聚集多位國際環境治理領袖，包括美國洛杉磯郡及日本橫濱市代表；劉和然於會中分享新北市在侯友宜市長帶領下的治理成果，包括將長年閒置的五股垃圾山轉型為「五股夏綠地」、完成全台首座工業無煤城市，及建置全災型智慧化指揮監控中心與AI智慧防汛平台外，新北推動「三環六線」捷運路網及超過255處全齡化公園建設，兼顧氣候韌性與社會公平。

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劉和然指出，波昂不僅是ICLEI世界秘書處所在地，也是聯合國多項氣候會議的重要場域，認為波昂的發展經驗證明，非首都城市同樣能透過特色治理與國際合作發揮全球影響力；新北市透過參與國際組織與城市交流，將地方治理成果轉化為國際合作資產，提升新北的國際能見度。

ICLEI主席Katrin Stjernfeldt Jammeh說，未來國際氣候合作將更加重視政策落實與技術交流，城市在氣候治理中的角色日益重要；對此，劉和然強調，新北已從被動防災轉向主動治理，目前雨水下水道實施率達92.88%，透過整合607支監視設備與84座抽水站資訊的智慧平台，讓防汛應變時間可提前兩小時以上。

在能源轉型方面，新北市於2022年完成工業燃煤鍋爐全面退場，PM2.5濃度較過去下降超過44%，2025年已降至每立方公尺11.4微克；劉和然直指，這些具體成果顯示新北市將氣候行動、數位治理及社會公平結合，並持續朝永續城市目標邁進。

環保局補充，新北市多年來積極推動氣候治理與國際接軌，相關政策已具備可複製、可輸出的特性，符合國際社會對氣候行動落實度的期待；未來市府將持續結合1,032里在地力量與智慧科技，提升城市韌性，打造安全、健康且宜居的永續環境，並持續向國際分享「新北模式」。

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