劉和然轟蘇巧慧誤導 要求撤人口權重下修條文、公布試算表

新北市副市長劉和然8日在臉書發文，點名民進黨立委蘇巧慧再度「誤導議題、混淆視聽」，直指行政院版本才是造成新北市「結構性剝削」的關鍵，並要求蘇委員為新北市民站出來，向行政院爭取撤回人口權重下修至18％的條文，並公布對新北財政影響的試算表。

劉和然在臉書貼文中火力全開，指蘇巧慧「又跳針」、始終以政黨立場發言，未正面面對行政院提出的財劃法修法內容。他表示，蘇刻意將討論焦點導向「傅崐萁版本」，反而迴避真正對新北不公的行政院版本，批評她「雙標與失職」。

劉和然批評，行政院將人口權重下修至18％的規定，才是新北市長年被剝削的核心原因。他強調：「既然蘇巧慧要選新北市長，就要跳離『黨意』，要有勇氣替新北發聲。」並提出2項具體要求：其一，行政院應撤回人口權重大幅下修的條文；其二，立即公布對新北財政影響的詳細試算表，否則無法展現談判誠意。

劉進一步追問蘇巧慧「過去8年完全執政時為何不處理？」表示若民進黨認為其他版本不佳，當年握有行政、立法多數，卻始終未替新北爭取公平。他指出，蘇巧慧在蘇貞昌任行政院長期間更擁有最佳機會推動修法，卻選擇不作為，如今反指責他人版本，令人無法接受。

劉和然指出，蘇巧慧如今的表現是「配合中央」、而非代表新北市民利益，直言：「敢，才是責任；不敢，就是在糟蹋新北。」強烈言詞讓藍綠陣營攻防再度升溫，也為新北市長選戰投下新的火藥味。

