劉和然選2026新北市長？ 侯友宜：由本人決定

新北市長侯友宜回應，凡願為新北努力的人都是寶貴資源，政黨之間不同想法應被尊重，而劉和然是否參選2026新北市長應由他本人決定。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕2026年藍白綠新北市長選戰備受關注，新北市議會民進黨團今(31)日在市政總質詢問市長侯友宜未來接班人選，副市長劉和然是否真的會參選？對此，侯友宜回應，凡願為新北努力的人都是寶貴資源，政黨之間不同想法應被尊重，而劉和然是否參選則應由他本人決定。

侯友宜指出，願意為市民服務的人他都支持，因為凡願為新北努力的人都是寶貴資源，政黨之間不同想法應被尊重，至於副市長劉和然是否參選2026新北市長，則應由本人決定。

廣告 廣告

談到未來退休規劃，侯友宜說，自己工作數十年始終抱持相同態度能夠為國家做事、為人民服務都要珍惜，他鼓勵大家多做一點事，議員陳偉杰、林國春也要多給他們鼓勵，他也笑著鼓勵戴瑋姍去選2026，能為新北市民多做事是最棒的。戴瑋姍則回應，在自己崗位上多努力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

趕走義煮團 花蓮縣府短時間內砸近億買便當 更扯的是這事……

傅崐萁又要300億！重建條例將三讀 網灌爆：這次要拿幾億買便當？

中配錢麗被註銷戶籍 發5聲明「爽用勞健保」：支持解放軍威懾台獨

APEC媒體直播林信義入場 「TAIWAN」、國旗一起現身

