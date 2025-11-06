「劉和然釋出形象照 高喊『準備好了』搶攻新北市長寶座」

為了應戰明年新北市長選舉，新北市副市長劉和然近期釋出定裝照，表示自己準備好了。 圖：翻攝自劉和然臉書

[Newtalk新聞] 民進黨昨日宣布，將徵召新北市立委蘇巧慧代表民進黨出戰2026新北市長選舉。有意接棒新北市長侯友宜的副市長劉和然今（6）日曝光多組形象照，從青春活力的大學T、專業幹練的襯衫，到典雅西裝與休閒造型皆一應俱全。他表示，這次拍攝不僅是形象更新，更是責任感的展現，強調「我已經準備好了，將以更多行動回應新北市民對未來的期待」。

為迎戰新北市長選戰，劉和然近日拍攝多組形象照，從青春活力的大學T、專業俐落的襯衫，到典雅正式的西裝與輕鬆自然的休閒服，甚至特別設計了一款新北市棒球外套，展現多元風格與親民形象。其中一套造型更向藝人許光漢致敬，穿搭風格相似、氣質神似，為整組照片增添親切與時尚感。

廣告 廣告

「這不只是拍照，而是責任感的展現。」劉和然表示，他希望讓大家看到，無論是在政務現場或鏡頭前，他都以同樣的專業與熱情投入。他強調，這次拍攝象徵著自己從幕僚角色走向領航位置的轉變，「我已經準備好了，將以更多行動回應新北市民對未來的期待」。

從市政幕後走向聚光燈前，劉和然以新世代政治人物的姿態詮釋：「專業不只存在於會議室，也能展現在鏡頭裡。」這組形象拍攝，不僅是造型更新，更是宣示他已整裝待發，迎接新北的下一個階段。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨拍板蘇巧慧出征新北 他預言藍營將派「這人」應戰新北

民進黨選對會拍板蘇巧慧參選新北市長！苗栗縣長傳「她」出戰