劉和然釋出新書前導影片 宣示「新北市我來顧」 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

新北市副市長劉和然今（16）日於臉書釋出影片，著手記錄自己的公務生涯，並開始撰寫回顧個人成長歷程以及在新北市服務近40年的書籍。劉和然在片中回顧自20多歲北上，從基層行政一路見證新北市轉變的點滴，並在片尾以「新北市，我來顧」，持續爭取代表國民黨參選2026新北市長。

為了讓外界更早理解這本書的初衷與情感脈絡，劉和然今日臉書釋出一支前導影片，作為新書問世前的重要暖身，也讓市民看見一位行政首長不只是「職務角色」，而是一路走來的生命故事。

廣告 廣告

影片從劉和然的家鄉彰化縣竹塘鄉出發，這裡有他童年成長的記憶，也有形塑他一生價值觀的重要根源。片中可見劉和然回到家鄉探望父親，劉父曾任教職，並擔任過國小主任，長年在教育現場默默付出，對孩子、對社會的責任感，也深深影響了劉和然日後投身公共服務的選擇。

拍攝團隊也走訪了劉和然童年時常前往的「闡揚宮」，這是一座侍奉關聖帝君的在地信仰中心，不僅是地方居民的精神寄託，也承載著他成長過程中的生活記憶。對劉和然而言，信仰不只是宗教，更是一種做人處事的提醒—正直、重承諾、講義氣。

影片中另一個動人的片段，是劉和然的小學同學現身分享。這位目前在竹塘經營雜貨店的老同學，用最樸實的語言，回憶記憶中的劉和然認真、踏實、願意為別人多做一點，沒有華麗的形容，卻讓人看見他一路走來始終如一的性格。

從彰化鄉間出發，劉和然20多歲來到新北，從教育現場、基層行政做起，走進市府體系，至今在新北市服務將近40年。影片也穿插呈現他在新北市政團隊中的歷程，從第一線累積經驗，到承擔更大的治理責任，見證城市成長，也參與城市轉變。

相關人士表示，這本正在撰寫中的新書，正是以這段從土地出發、用時間堆疊而成的生命軌跡為主軸，記錄一位行政工作者對治理的理解、對城市的承諾，以及始終如一的價值選擇。

「我的路，我會繼續堅持；新北市，我來顧。」影片最後，劉和然以一句話為這段旅程下了註解，強調這不只是對自己的期許，也是對這座城市、對市民的承諾。

照片來源：劉和然臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

關稅調降代價讓台積電40%產能移美？ 李彥秀：立院一定嚴審

【有影】基隆專訪5-4／看齊高雄、翻轉基隆 童子瑋推「市港合一」：我能讓中央地方坐下來談

【文章轉載請註明出處】